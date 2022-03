Zelenski: »Kdo je prijatelj, kdo je partner in kdo nas je izdal za denar?«

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je posvaril, da se bo danes v Bruslju videlo, kdo je izdal Ukrajino. Obenem je pozval k protestom.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v svojem nočnem nagovoru prvič v angleščini pozval ljudi po celem svetu, naj se danes zberejo na protestih v podporo Ukrajini, ki jo je Rusija napadla pred enim mesecem. Ob tem je posvaril, da se bo danes v Bruslju videlo, kdo je izdal Ukrajino.

"Vojna Rusije ni le vojna proti Ukrajini. Njen pomen je širši," je dejal Zelenski. "Rusija je začela vojno proti svobodi," je dodal in posvaril, da je to šele začetek.

Ljudi po celem svetu je povabil, naj se združijo na trgih in ulicah v podporo Ukrajini, svobodi in življenju, poroča britanski BBC.

"Svet mora ustaviti Rusijo. Svet mora ustaviti vojno," je pozval pred današnjimi vrhovi G7, Nato in EU v Bruslju.

V nagovoru je še posvaril zahodne voditelje, da Rusija skuša s svojo gospodarsko močjo ustaviti zaveznike Ukrajine, da se ne bi vmešali v vojno. "Vemo, da so Rusi že začeli lobirati za svoje interese. Interese vojne. Vemo, da sodelujejo z nekaterimi partnerji," je dejal.

"Na vseh treh vrhovih se bo videlo, kdo je prijatelj, kdo je partner in kdo nas je izdal za denar," je posvaril.

V Bruslju bo danes niz srečanj voditeljev članic EU, zveze Nato in skupine G7, ki bodo usklajevali ukrepanje v odziv na rusko invazijo na Ukrajino. Po mesecu dni vojne bodo v ospredju priprave dodatnih sankcij proti Kremlju in drža do Kitajske v kontekstu možnosti, da ta Rusiji pomaga gospodarsko ali vojaško.

Zelenski bo danes nagovoril voditelje zveze Nato, pri čemer se pričakuje, da bo pozval k dodatni pomoči v obliki vojaške opreme, kot so letala in protiletalski sistemi.

Že pred današnjimi srečanju v Bruslju je več držav Ukrajini obljubilo dodatno vojaško pomoč. Britanski premier Boris Johnson je v sredo napovedal, da bodo Ukrajini poslali še 6000 raket, med njimi tudi protitankovske. Ob tem bodo prispevali še 25 milijonov funtov (okoli 30 milijonov evrov) za krepitev ukrajinske vojske, poročajo tuje tiskovne agencije.

Podobno tudi Nemčija pripravlja dodatno donacijo. Glede na informacije nemške tiskovne agencije dpa, ki navaja obrambno ministrstvo, naj bi iz zalog nemške vojske v Ukrajino poslali 2000 kosov protitankovskega orožja.

Še okoli 5000 kosov protitankovskega orožja pa namerava Ukrajini poslati Švedska, ki sicer ni članica Nata. Vladno odločitev bo predvidoma danes potrdil parlament.

