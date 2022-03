100 razlogov, zakaj moramo iti na volitve in izglasovati boljšo prihodnost

Drugo leto Janševe vlade (marec 2021 ‒ marec 2022)

Alfa in omega aktualne vlade: premier in predsednik SDS Janez Janša ter podpredsednik vlade in gospodarski minister Zdravko Počivalšek

Pred volitvami Janševa vlada še bolj očitno zlorablja oblast in svoj položaj. Zavedajo se, da se jim čas izteka, zato si želijo v zadnjih tednih nagrabiti še več, podrediti vse institucije in predvsem manipulirati z ljudmi.

Pri tem gre celo tako nizko, da izrabljajo vojno v Ukrajini za lastno samopromocijo in predvolilna obračunavanja. Vedno bolj vršijo pritiske na RTV, protestnice in protestnike pa kaznujejo z absurdnimi kaznimi.

V vsem tem času je protestniško gibanje budno spremljalo delovanje strahovlade in se nanj odzivalo: s kritično miselnostjo, s protesti, vloženimi tožbami in pritožbami, vsebino in predstavljanjem alternativ. Protestnice in protestniki smo najprej protestirali z oken in balkonov, nato na kolesih in peš, vmes tudi v avtomobilih, na reki in celo na Triglavu. Petkovi protesti so kombinacija aktivizma, zagovorništva, ustvarjalnosti ter udarnih vsebin. Do danes se je zvrstilo že 100 petkovih protestov.

V tem času smo se povezali tudi v iniciativo Glas ljudstva, kjer z več kot 100 različnimi organizacijami in 1800 posameznicami in posamezniki izvajamo različne zagovorniške aktivnosti in spodbujamo udeležbo na volitvah.

Pred dvema letoma si nihče od nas ni predstavljal, da bomo morali neprekinjeno protestirati kar 100 tednov in nikoli to ni bil naš namen, a razlogi za proteste ne samo ostajajo, temveč se iz tedna v teden tudi stopnjujejo.

Čeprav je strategija vlade, da nas množično zasipava z vedno novimi aferami, škandali in šokantnimi potezami ter vseskozi računa na strategijo izčrpavanja, prebivalke in prebivalci nismo spregledali dolgega seznama škodljivih potez trenutne vlade.

Petkov protivladni protest pred RTV Slovenija

Pred enim letom smo naredili popis teh potez, ki je objavljen tu: Eno leto Janševe vlade: 100 razlogov, zakaj mora pasti.

Nismo in ne bomo pozabili teh dejanj. Danes, natanko mesec dni pred volitvami, ponovno izpostavljamo seznam nekaterih najbolj škodljivih potez vlade Janeza Janše, ki jih je izvedla v zadnjem letu. Gre za več kot 100 razlogov, zakaj moramo nujno na volitve. In zakaj moramo glasovati za politiko, ki bo dajala prednost ljudem in okolju, ne pa individualnim in strankarskim interesom ali interesom kapitala.

Zato še poziv vsem: 24. aprila imamo končno možnost demokratičnega odločanja. Gremo na volitve. Zagotovimo rekordno udeležbo na volitvah. In pokažimo Janezu Janši, da v demokratični, svobodni Sloveniji ni prostora zanj.

Cenzure in pritiski Janševe vlade se kar vrstijo

Katerih je pa vaših 100 razlogov, da greste letos na volitve?

2. marec 2021: Polnoletni dijaki, ki so februarja protestirali 2021 za vrnitev v šole, so dobili globe, mladoletni morajo na sodišče. Na poziv javnosti, da se dijake preneha preganjati, Janša odgovori z: "Zberite denar in plačajte globe."

3. marec 2021: Za skoraj 24 tisoč evrov zasebna Fakulteta za medije (Rončević, Tomšič), blizu vladi SDS, pripravi študijo o slovenskih medijih, po kateri naj bi medijski prostor obvladovali mediji, naklonjeni levici, po neuravnoteženosti pa naj bi posebej izstopala javna RTV!

5. marec 2021: Dunajski Die Presse objavi članek o janezu Janši z naslovom Der Slowenische Patient (slovenski pacient).

9. marec 2021: Društvo državnih tožilcev obvesti Svet Evrope o številnih nedopustnih pritiskih na tožilce, ki jih Janša izvaja neposredno ali prek njemu podrejenih medijev.

14. marec 2021: Prva interpelacija ministrice Kustec. Razprava v DZ traja 16 ur, največji očitek ministrici je bil, da so bile šole v Sloveniji zaprte najdlje v Evropi in da ministrica ne vodi svojega resorja, ne posluša stroke in da so dijaki, ki so protestirali za vrnitev v šole, zaradi tega prejeli globe.

17. marec 2021: Javnost izve, da je 250.000 prebivalcev Slovenije ostalo brez dveh odmerkov najbolj učinkovitega cepiva proti covid-19, ker se je Ministrstvo za zdravje odreklo naročilu cepiva.

18. marec 2021: Interpelacija proti ministru za delo, družino in socialne zadeve Janezu Ciglerju Kralju. Očitki so predvsem nepripravljenost domov za starejše na drugi val epidemije, neustrezni zakonski predlogi za zajezitev širjenja virusa na delovnih mestih, neustrezen dialog s socialnimi partnerji ter sporna dodelitev 130.200 evrov na razpisu ministrstva Zavodu Iskreni, katerega solastnik pred nastopom funkcije ministra je bil prav Janez Cigler Kralj. Interpelacija ni bila izglasovana.

19. marec 2021: Javnost izve, da bi po predlogu ministra Andreja Vizjaka po novem lahko na vodovarstvenih območjih stali nevarni objekti in naprave, če bi tako pač določila vlada.

24. marec 2021: Policija zaradi revizije poslov z zaščitno opremo prične s pripravami na hišne preiskave na Računskem sodišču - NPU zaradi obravnave Zdravka Počivalška pošlje policijo tudi nad Tomaža Vesela.

24. marec 2021: Interpelacija proti ministru za kulturo Vasku Simonitiju. Minister ne želi odgovarjati na vprašanja poslancev in zapusti dvorano. Seja je zvečer prekinjena in se nadaljuje naslednji dan. Nezaupnica ni izglasovana.

26. marec 2021: Janša se osramoti pred Evropskim parlamentom. Njegov nastop v razpravi o Sloveniji v okviru skupine EP za spremljanje spoštovanja demokracije zaznamuje spor z vodjo skupine Sophie in 't Veld. Ko ni dovolila, da Janša namesto svoje govorne predstavitve predvaja video o napadih na novinarje v Sloveniji, Janša prekine povezavo.

28. marec 2021: Vlada razglasi strogi »lockdown«, ki to ni. Izjeme veljajo za gospodarstvo in velikonočno potico. ​​Večji del gospodarstva ostaja odprt, prav tako številne trgovine. So pa morali svoja vrata znova zapreti vrtci in šole, kljub zatrjevanju vlade, da bodo te zapirali zadnje. In čeprav je prepovedano zbiranje ljudi, to ne velja za 'izjemo' – velikonočno nedeljo.

28. marec 2021: Novinar Dave Keating na Twitterju zapiše, da bo slovensko predsedovanje Evropski uniji “absoluten karambol”. Janša mu v ponesrečenem dobesednem prevodu v angleščino odgovori, naj preneha s “salting the mind”.

29. marec 2021: SDS izvaja čistke med svojimi kadri v državnih podjetjih. Boris Novak, sicer blizu SDS, mora oditi s položaja generalnega direktorja Pošte Slovenije.

8. april 2021: Mojca Škrinjar (SDS) na Twitterju izjavi, da v času Jugoslavije običajen državljan ni mogel dobiti sadnega jogurta. Da gre za očitno laž in zavajanje glede časa socializma, so opozorili mnogi, med drugim tudi Ljubljanske mlekarne, ki so takrat že izdelovale sadni jogurt.

9. april 2021: Vlada menedžerjem družbe Terme Olimia, med katerimi je bil do prevzema ministrske funkcije tudi Zdravko Počivalšek, omogoči sanjski posel, saj so lastniki lahko prodali delnice po bajni, predkrizni ceni.

15. april 2021: V javnost pridejo podatki o dokumentu (t.i. »non-paper«), ki govori o razkosanju Bosne in Hercegovine, priključitvi Republike Srbske k Srbiji in združitvi Kosova z Albanijo. Za njim naj bi stal Janez Janša.

15. april 2021: Ustavno sodišče na pobudo dveh protestnikov sprejme pobudo za začetek postopka ocene ustavnosti in zadrži izvrševanje tretjega odstavka 4. člena Odloka o začasni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 55/21) v delu, ki se nanaša na prepoved shodov.

19. april 2021: Janšev kabinet ministrom odredi navodila, da naj v odgovore opozicijskim poslancem v Državnem zboru ne vlagajo preveč časa in truda.

22. april 2021: Sova naj bi bila na sledi neonacistom med »rumenimi jopiči«. Rumeni jopiči sicer nenehno nastopajo v podporo vladi.

27. april 2021: Petkovi protesti ob prazniku boja proti okupatorju s protestom opozorijo, da je okupator danes Janša. Na Prešernovem trgu se je zbralo okoli 15.000 ljudi, Janša pa je v odzivu na tviterju protestnike ponovno obtožil da “širijo virus, kar bo v naslednjih tednih povzročilo na stotine resno bolnih in mrtvih” ter celo zapisal klučnik #zločin. V naslednjih dneh po protestu je število okužb dejansko upadlo. Protesti nikoli niso bili vir okužb.

28. april 2021: Javnost izve, da je bil vsak državljan Republike Slovenije konec leta 2020 dolžan že 19.247 evrov, do konca leta 2021 pa bo njegov dolg prvič v 30-letni zgodovini presegel 20 tisočakov.

18. maj 2021: Pravna mreža za varstvo demokracije kazensko ovadi direktorja UKOMa Uroša Urbanijo zaradi nespoštovanja zakonskih obveznosti do STA, ker je “izrabil svoj položaj, prestopil meje uradnih pravic in ni opravil uradne dolžnosti”.

22. Maj 2021: Petkovi protesti v podporo Palestini. Janez Janša na tviterju protestnike obtoži, da podpirajo terorizem. Na stavbi vlade izobešena izraelska zastava.

24. maj 2021: SDS 30. obletnico osamosvojitve »počasti« z resolucijo, v kateri na več mestih govori o prihajajoči državljanski vojni.

26. maj 2021: Do denarja na razpisu za sofinanciranje medijskih vsebin pridejo predvsem mediji, ki jih neposredno obvladuje SDS. V izbirni komisiji so namreč sedeli lojalni kadri: dr. Matej Makarovič, dr. Borut Rončević, dr. Mitja Štular, dr. Jonatan Vinkler in dr. Suzana Žilič Fišer.

28. maj 2021: Na petkovem protestu, poimenovanem "vseslovenska vstaja za predčasne volitve", se zbere okoli 40.000 ljudi. Že pred protestom je Vlada popolnoma ogradila Trg republike, ki ga je “stražilo” okoli 100 policistov. Protestnice in protestniki so zato zasedli križišče pri Iliriji in tam razglasili nov Trg republike. Protest je potekal mirno.

1. junij 2021: Državni zbor sprejme škodljiv zakon, ki prinaša podlago za delovanje platform za prevoze, kot je Uber. Novelo podprejo SDS, SMC, DeSUS, SNS in nepovezani poslanci.

3. junij 2021: Novinarji avstrijske tiskovne agencije (APA) po postopku pridobivanja informacij javnega značaja od Evropskega sveta dobijo potrditev, da Janšev sporni non-paper dejansko obstaja, vendar ga ne želijo objaviti, ker bi s tem lahko ogrozili mednarodne odnose.

10. junij 2021: Javnost izve, da je Ministrstvo za kulturo pod vodstvom Vaska Simonitija podelilo status posebnega pomena neonacizmu naklonjenemu društvu, katerega predsednik je član Rumenih jopičev, Urban Purgar. Društvo je izdajatelj spletnega portala Nacionalna tiskovna agencija in avtor knjig slovenskega identitarnega gibanja. V okviru Društva deluje tudi slovenska etnonacionalistična organizacija Tradicija proti tiraniji.

18. junij 2021: Marjan Dikaučič postane pravosodni minister kljub pomanjkanju izkušenj in ob skrajno vprašljivi preteklosti in sodnih postopkih proti sebi.

20. junij 2021: STA na 30-obletnico svojega delovanja že 171. dan ostaja brez plačila za javno službo.

23. junij 2021: Slovenija je skupaj s Kolumbijo, Etiopijo, Čadom in Mjanmarom na radarju zaradi kršitev človekovih pravic, ugotavlja Monitor Civicus, spletna platforma, ki v 196 državah spremlja stanje na področju državljanskih svoboščin.

24. junij 2021: Vlada se dobesedno ogradi od lastnega ljudstva pred državno proslavo v strahu pred ulico.

25. junij 2021: Neonacistični pripadniki skupine t.i. rumenih jopičev provokativno zasedejo osrednji prostor alternativne protestniške državne proslave na prešernovem trgu. Govorec Jaša Jenull policijo pozove, naj jih odstrani. 13 pridržanih pripadnikov rumenih jopičev se kasneje prikaže kot žrtve.

26. junij 2021: Minister za notranje zadeve Aleš Hojs se odzove na alternativno proslavo na Prešernovem trgu in poimenuje skupino neonacistov z biseri, ljudstvo pa označi za svinje.

29. junij 2021: Odvetnik SDS Franci Matoz postane nadzornik Luke Koper. Poleg njega so v nadzorni svet imenovani še člani iz kvot SDS, NSi in SMC.

30. junij 2021: Janša si za prvi obisk v tujini v času slovenskega predsedovanja izbere Budimpešto.

2. julij 2021: Janša ob pričetku slovenskega predsedovanja poskrbi za škandal s tem, ko Svetu EU bruseljskim novinarjem na brifingu predvaja propagandni video o slovenskih medijih in jih skuša s tem prostaško očrniti. Evropski poslanci so ogorčeni.

2. julij 2021: Aleš Hojs pojasni, na koga je mislil, ko je govoril o svinjah v evropski politiki. V mislih, kot pove, ni imel podpredsednika komisije Fransa Timmermansa, ampak slovenskega komisarja Janeza Lenarčiča.

2. julij 2021: Na Trgu republike poteka 2. Protestna ljudska skupščina. V spremstvu varnostnikov pridejo tudi s strani ministra Hojsa opogumljeni Rumeni jopiči in skupščino motijo z domnevnimi novinarskimi vprašanji samooklicane fašistične Nacionalne tiskovne agencije.

6. julij 2021: Izkaže se, da je Ministrstvo za okolje in prostor pod Andrejem Vizjakom namenjalo rekordne zneske za zunanje strokovnjake in svetovalce za pomoč pri pisanju ključnih zakonov in predpisov. Daleč največ tega denarja je dobil Senko Pličanič, nekdanji Vizjakov ministrski kolega v drugi Janševi vladi.

7. julij 2021: Kar 166.000 evrov je šlo za aplikacijo #OstaniZdrav, ki je nihče ni zares uporabljal. Nad aplikacijo niso obupali le državljani, ampak tudi predsednik vlade.

7. julij 2021: Stanovalcem v domovih starejših je onemogočeno referendumsko glasovanje po pošti. Odzove se sindikat taksistov, ki bodo na referendumsko nedeljo starejše občane brezplačno vozili na volišča.

9. julij 2021: Direktorja policije Olaja in policijske nadzornike skrbi diskriminacija neonacistov. Policija naj bi namreč pridržala zgolj neonacistične rumene jopiče, ki so nasilno motili alternativno proslavo, ne pa tudi petkovih protestnikov.

10. julij 2021: Podpredsednik Evropske komisije Frans Timmermans pove, da tako kontroverznega začetka predsedovanja Svetu EU, kot se je s škandalom odvilo v Sloveniji, še ni doživel. Razkril je, da je bil njegov bojkot skupinskega fotografiranja na Brdu pri Kranju povezan s kratenjem vladavine prava.

11. julij 2022: Vlada na referendumu za vodo doživi ogromen hladen tuš, škodljiva novela Zakona o vodah je zavrnjena s skoraj 87% glasov.

17. julij 2021: Kadrovski cunami na Policiji. Hojs napove menjave na NPU. Pred tem generalnega direktorja Policije Antona Olaja že zapusti prvi namestnik Tomaž Pečjak, zatem še Stanislav Vrečar. Odhodi so povezani z nezadovoljstvom z vodenjem Policije.

19. julij 2021: Ustavno sodišče odloči, da se pravice do protesta ne sme omejevati. Gre za zgodovinsko odločbo Ustavnega sodišča, ki je prvič do zdaj poudarilo pomen mirnega zbiranja in izražanja mnenj za demokracijo. Jasno je izpostavilo, da se pravice do protesta tudi v razmerah epidemije ne sme omejevati bolj, kot je to nujno potrebno. Poudarilo je poseben pomen svobode izražanja in svobode mirnega zbiranja, tako v organizirani kot neorganizirani obliki. Vladni odloki, s katerimi se je omejevalo pravico do protesti, so bili neustavni, saj ni bilo izkazano, da bi bila takšna omejitev nujna.

20. julij 2021: V razvid medijev so vpisani novi ideološko obarvani mediji, npr. portala www.kulturnimarksizem.si in www.rodoljub.si. V korist SDS in vlade deluje že okoli 40 tovrstnih portalov.

20. julij 2021: Javnost izve, da bo Madžar Sandor Csanyi z novim letom po združenju bank SKB in NKBM največji bankir pri nas.

21. julij 2021: Ivan Simič se dober mesec po imenovanju za v.d. FURS v svoji pisarni sestane z Igorjem Bavčarjem, pravnomočno obsojenim zapornikom, ki je že dlje časa tudi pri vrhu seznama največjih davčnih dolžnikov.

22. julij 2021: Minister Hojs želi na vsak način preprečiti odtekanje informacij s policije v medije in javnost, zato skozi spremembo zakona o nalogah in pooblastilih policije predlaga, da bi se žvižgače v policiji iskalo z detektorjem laži.

22. julij 2021: Franci Matoz nagrajen še s pozicijo novega neizvršnega direktorja DUTB.

23. julij 2021: Golf za izbrance, lobiste in politiko - portal Necenzurirano razkrije, da so bili Janez Janša, Andrej Marčič in Božo Dimnik, oba med največjimi dobavitelji v zdravstvu, najmanj dvakrat skupaj na golf počitnicah na Mavriciju.

1. avgust 2021: Urban Purgar, takratni predsednik Društva za promocijo tradicionalnih vrednot in odgovorni urednik Nacionalne tiskovne agencije ter pripadnik t. i. rumenih jopičev, na tviterju zapiše “Hitler je #heroj.” Na ministrstvu za kulturo, ki ga vodi Vasko Simoniti, Društvu za promocijo tradicionalnih vrednot ne bodo odvzeli statusa organizacije v javnem interesu na področju kulture.

9. avgust 2021: Slamnata podjetja, ovadbe kriminalistov, neporavnane davčne obveznosti in kupovanje nepremičnin iz stečajev. Vse to se razkrije v preteklosti aktualnega ministra za pravosodje, Marjana Dikaučiča.

12. avgust 2021: Hojs policistom po twitterju: »Ste izdelali oceno tveganja? Niste! ZAČNITE DELATI LENUHI!!!« Direktor policije Olaj pa k spoštljivi retoriki poziva oba sindikata in ne ministra Hojsa.

13. avgust 2021: Nov val čistk v vrhu policije. Prvi na vrsti za zamenjavo je direktor uprave kriminalistične policije (UKP) pri generalni policijski upravi Vojko Urbas, ki je na položaj prišel v prvem mesecu po lanski zamenjavi oblasti.

20. avgust 2021: Razrešena je direktorica TV Slovenija, Natalija Gorščak. O njeni razrešitvi je namesto programskega sveta RTVS odločal kar generalni direktor RTV Andrej Grah Whatmough.

20. avgust 2021: Protestniki In protestnice osvojijo Triglav in izvedejo petkov protest na vrhu Slovenije, kamor prinesejo protestniško kolo in pozovejo na predčasne volitve. Na Kredarici v večernih urah srečajo Janeza Janšo, ki jim reče, da “ni vedel, da ima Polje (psihiatrična bolnišnica op.p) dan odprtih vrat”.

21. avgust 2021: Janša se cinično odzove na srečanje s protestniki na Triglavuz besedami »Osvojili vrh Triglava v čudovitem vremenu, razkužili skale in Aljažev stolp po včerajšnji kontaminaciji ter opravili gorniški triglavski krst z našimi prijatelji iz Madžarske«.

22. avgust 2021: Janša med slovenskim predsedovanjem Svetu EU izjavi, da Evropska unija ne bo odpirala nikakršnih evropskih humanitarnih koridorjev za Afganistan. Predsednik Evropskega parlamenta David Sassoli opozori, da »ni na državi, ki trenutno predseduje Svetu EU, da govori o tem, kaj bo storila Evropska unija«.

30. avgust 2021: V DUTB, kjer upravni odbor vodi kdo drug kot Franci Matoz, se odločijo za zamenjavo nadzornega sveta družbe Mariborska livarna Maribor (MLM). Za novega nadzornika imenujejo enega največjih financerjev stranke SDS Roberta Ahaca. Ob Ahacu so novi člani nadzornega sveta MLM iz strank SDS in NSi.

31. avgust 2021: Novinarji STA v pismu Evropski komisiji sporočajo, da zgolj moralna podpora ne zadošča več. Že 243. dan ostajajo brez plačila za javno službo, ki jim pripada po zakonu.

1. september 2021: Še en predlog verbalnega delikta in poskus utišanja glasnih kritikov oblasti, tokrat v zakonu o varstvu javnega reda in miru. Hojsevo notranje ministrstvo predlagalo kazni od 50 do 1000 evrov za vsakogar, ki "se prepira, vpije ali se nedostojno vede" do uradne osebe pri uradnem poslovanju ter najvišjih predstavnikov oblasti in njihovih bližnjih.

2. september 2021: Ne le javni red in mir, vlada želi spremeniti za politike celo kazenski zakonik skozi spremembo 135. člena, ki se nanaša na grožnje. Po novem bi se primeri groženj zoper najvišje državne funkcionarje in njihove bližnje obravnavali po uradni dolžnosti. Uvede se »verbalni delikt«!

7. september 2021: Marjan Dikaučič postane prvi minister za pravosodje, ki ga tožilstvo preganja zaradi gospodarskega kriminala.

9. september 2021: Vlada s predlogom spremembe 46. člena ZOFVI povečuje število predstavnikov ustanovitelja v svetov zavodov v vzgojno-izobraževalnih zavodih na 5 članov od skupno 11 in s tem na široko odpira vrata odločilnemu vplivu politike na delovanje vrtcev in šol ter izbiro ravnateljev.

13. september 2021: Vlada nastavlja svoje strankarske kadre, Damjan Žugelj postane novi direktor Urada za preprečevanje pranja denarja.

13. september 2021: Medtem ko se Rok Snežič, prijatelj in svetovalec predsednika vlade, vozi z maseratijem in se izogiba plačilu več kot pol milijona davčnega dolga, še naprej živi na veliki nogi, državo pa prosi za oprostitev plačila sodne takse za tožbe proti novinarjem.

18. september 2021: 17 vodilnih novinarskih organizacij in organizacij za svobodo medijev iz vse Evrope objavi skupno izjavo, v kateri so izrazile zaskrbljenost zaradi gospodarskih pritiskov na Slovensko tiskovno agencijo (STA).

14. september 2021: V letu in pol so Mateja Križaniča zaposleni spodnesli s položaja v dveh domovih za starejše. Zdaj mu je minister za delo Janez Cigler Kralj našel službo pri sebi.

15. september 2021: Odmevajo razkritja Janševega zasebnega druženja z lobisti na jahti skupaj z Andrejem Marčičem in Božom Dimnikom.

20. september 2021: politizacija RTV hiše se nadaljuje, programski svet je dal soglasje k imenovanju Valentina Areha za v. d. direktorja Televizije Slovenija.

22. september 2021: Državni zbor zavrne vladni predlog ZJRM, v katerem je bil podtaknjeno tudi dopolnilo o kazni 500-1000 evrov za nedostojno vedenje. Izid glasovanja je bil 43 za 44 proti predlogu.

23. september 2021: Na oklepnih vozilih proizvajalca Oshkosh Defence ob tehničnem pregledu odkrijejo vrsto napak in drugih nepravilnosti. Maja 2021 je prispelo 38 lahkih oklepnih vozil ameriškega proizvajalca Oshkosh, za katera je ministrstvo za obrambo plačalo 30 milijonov evrov.

5. oktober 2021: Policija na protestu nasprotnikov protikoronskih ukrepov zaplini Ljubljano in proti protestnikom uporabi vodni top s primesjo solzivca. Solzivec uporabi kar 400-krat. Žrtve solzivca so tudi naključni mimoidoči, dostavljalci hrane, družine z otroki, turisti, študentje, dijaki, upokojenci…

8. oktober 2021: Slovenija je osramočena zaradi nedavnega poročila o korupciji, ki ga je izdal Greco. EUobserver piše, da Slovenija, ki trenutno tudi predseduje Svetu EU, ni uresničila nobenega od 15 protikorupcijskih priporočil.

14. oktober 2021: Janša evropske poslance v tvitu označi za “Soroseve lutke”. Na mednarodni incident se je moral odzvati predsednik EP David Sassoli, ki je Janšo pozval, naj preneha s tovrstnimi provokacijami, saj napadi na poslance EP pomenijo tudi napade na evropske državljane.

21. oktober 2021: V informativni oddaji 24ur zvečer objavijo posnetke ministra Andreja Vizjaka, ki je Bojanu Petanu v času prve Janševe vlade predlagal, kako se izogniti plačilu davka v Termah Čatež. Obenem mu je ponujal sodelovanje države in nadzornega sveta, če bo pristal na njegove pogoje, razen tega je »glupo«, da bi firma plačevala davek državi.

25. oktober 2021: Prestreženo je grozilno pismo z nabojem, poslano na naslov predsednika vlade in nekaterih drugih. Kasneje se je pokazalo, da je šlo za samorežijo, pisma je poslal podpornik in bližnji prijatelj vlade, član Nacionalne stranke Slovenije.

26. oktober 2021: Državni HSE plačuje Snežičeve tožbe proti novinarjem in opoziciji. Snežič je uradno brez premoženja in bančnega računa, prejemal pa naj bi vsega 373 evrov mesečne plače.

27. oktober 2021: Sodišče razsodi, da je Janez Janša namerno lagal o tem, da so se Socialni demokrati naselili v “ukradeni judovski vili”. Sodišče je Janši naložilo, da mora stranki SD plačati 10.000 evrov odškodnine, se javno opravičiti na tviterju in pokriti sodne stroške.

27. oktober 2021: Komisarka Sveta Evrope za človekove pravice vlado pozove, naj obnovi financiranje STA. Slovenska tiskovna agencija že 300 dni opravlja svoje delo, ne da bi ji ga vlada plačala.

28. oktober 2021: Po zamenjavi oblasti je Franci Matoz postal eden najvplivnejših ljudi v državi. Je prvi nadzornik Luke Koper, sedi v nadzornem svetu Slovenskih železnic in vodi upravni odbor Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB).

1. november 2021: Predsednik vlade naroči polaganje državnega venca k spomeniku domobrancem, ne pa tudi k spomeniku partizanom.

3. november 2021: Nadaljevanje razkritja posnetkov, kjer Vizjak pove Petanu: »Veš, da bomo kakšnemu sodniku tudi jajca strli.«

4. november 2021: V veljavo stopi novela zakona o organiziranosti in delu v policiji, ki med drugim NPU jemlje avtonomnost. V policijskih sindikatih opozarjajo, da gre za zlorabo Policije do neslutenih razsežnosti.

5. november 2021: Ustavno sodišče odloči, da je del Zakona o nalezljivih boleznih, ki omejuje ali prepoveduje promet s posameznimi vrstami blaga in izdelkov, v neskladju z ustavo.

7. november 2021: Razrešen šef Elektra Ljubljana Andrej Ribič, in to kar v pisarni SDS. Njegovo mesto kot vršilec dolžnosti prevzame finančni direktor Marjan Ravnikar.

8. november 2021: Matevž Krivic ugotovi, da Rok Svetlič ne izpolnjuje niti temeljnega ustavnega pogoja za ustavnega sodnika. Navzlic temu je ta postal sodnik.

9. november 2021: Politični cunami na energetiko, Robertu Golobu zavrnjen predlog za njegovo podaljšanje funkcije na čelu podjetja Gen-I. Kasneje pove, da se pripravlja načrt, kako prevzeti celotno skupino Gen in da je oče tega načrta Rok Snežič.

10. november 2021: Minister za kulturo Vasko Simoniti je z nesodelovanjem v sodnem postopku Požarja proti Ministrstvu za kulturo pomagal podariti 24.000 evrov proračunskega denarja Požarjevemu podjetju Lanaka Media.

16. november 2021: Vlada zavrnila soglasje k imenovanju Igorja Ž. Žagarja za direktorja Pedagoškega inštituta.

17. november 2021: Sumljiv nakup. Matej Tonin je podpisal pogodbo za nakup vojaškega transportnega letala za 72 milijonov evrov, očitno preplačanega.

18. november 2021: Rončevićevi fakulteti za študij novinarstva in medijev čez noč dodatna mesta: nova koncesija za prijatelje.

18. november 2021: Skrivnost političnega preobrata poslanca DeSUS Branka Simonoviča: v Janšev tabor je prestopil, ko mu je Vizjakovo ministrstvo že omogočilo legalizacijo črne gradnje.

18. november 2021: Delegacija, ki je pod vodstvom nizozemske poslanke Sophie in't Veld oktobra 2021 obiskala Slovenijo, v poročilu o stanju demokracije v Sloveniji sklene, da je le-to zaskrbljujoče in da bi morali nadaljevati spremljanje Slovenije, vključno z vsemi dejanji, ki jih ima na razpolago Evropski parlament.

19. november 2021: Zdravko Počivalšek prek prijatelja kupi nov službeni audi A8 za 83.990 evrov. Toda ta cena se precej razlikuje od tiste na trgu.

19. november 2021: Ministrica Simona Kustec prestane drugo interpelacijo. Med očitki je tudi sum koruptivnega ravnanja vlade in ministrice zaradi razpisa za podelitev koncesij za izvajanje visokošolskih študijskih programov prve in druge stopnje. Kustec se brani, češ da “se jo napada, ker je ženska”.

22. november 2021: Interpelacija proti ministru za pravosodje Marjanu Dikaučiču predvsem zaradi odgovornosti za objavo nezakonitega javnega poziva državnim tožilcem k vložitvi kandidatur za imenovanje dveh evropskih delegiranih tožilcev. Očita se mu tudi,da je dopuščal odlašanje vlade ter njenih selektivnih pristopov in političnih motivov pri imenovanju državnih tožilcev. Sporno je tudi, da zaradi suma davčne zatajitve in ponarejanja poslovnih listin o Dikaučiču teče sodna preiskava. Interpelacija ni bila izglasovana.

24. november 2021: Za generalnega direktorja Pošte Slovenije s polnim mandatom SDS sforsira svojega izbranca Tomaža Kokota brez posebnih izkušenj.

24. november 2021: Odstop ravnatelja Drame Igorja Samoborja zaradi bojkota Ministrstva za kulturo pri obnovi Drame.

27. november 2021: V NSi in SDS strokovno neustrezno predlagajo ustanovitev visokošolskega zavoda za vojaško izobraževanje.

29. november 2021: Vlada Katoliškemu inštitutu za digitalizacijo arhivskega gradiva nameni 700.000 evrov.

29. november 2021: SDS valjar na RTVS, škodljivi Programsko-produkcijski načrt, ki prinaša informativni program na drugem programu, sprejet s 17 glasovi za od 26 prisotnih.

6. december 2021: Kar 12 milijonov evrov je sodeč po dokumentih šlo za medijski sistem SDS z madžarskih računov na račune podjetij, povezanih s posamezniki iz SDS in samo stranko, v letih 2017 do 2020, poroča Necenzurirano.

7. december 2021: Hitri testi podjetja Majbert Pharm, ki so sklenili »bolan posel«, kot so ga opisali sami, niso ustrezali strokovnim kriterijem, je potrdila vodja strokovne skupine za hitre teste pri ministrstvu za zdravje Viktorija Tomič.

16. december 2021: Evroposlanci na plenarnem zasedanju v Strasbourgu sprejmejo resolucijo o temeljnih pravicah in vladavini prava v Sloveniji, s katero izrazijo "globoko zaskrbljenost zaradi ravni javne razprave, ozračja sovražnosti, nezaupanja in globoke polarizacije v Sloveniji, kar je spodkopalo zaupanje v javne organe in med njimi".

17. december 2021: Ustavno sodišče razveljavi zakonske določbe glede prisilnega upokojevanja starejših delavcev. Gre za podtaknjene člene, ki jih je vlada umestila v 7. protikoronski paket.

17. december 2021: Interpelacija proti ministru za okolje in prostor Andreju Vizjaku, ki se mu očita kršenje ustave in protizakonita ravnanja. Glavni očitek je bila afera, imenovana Glupi davki. Interpelacija ni bila izglasovana.

20. december 2021: Interpelacija proti nepreklicno odstopljenemu ministru za notranje zadeve Alešu Hojsu ni bila izglasovana. Hojs med interpelacijo je arašide. Ko ga podpredsednica DZ Tina Heferle opozori, da je to neprimerno, Hojs zapusti dvorano.

27. december 2021: Na dan pridejo informacije, kako državni Telekom Slovenije od lanske zamenjave oblasti prikrito financira delovanje Nova24TV. Telekom namreč že od sredine preteklega leta televiziji Nova24TV plačuje nadomestilo za distribucijo programov, ki je v primerjavi z drugimi programi nesorazmerno visoko.

5. januar 2022: Rok Snežič odpre oglaševalsko agencijo, ki bo očitno v predvolilnem času delovala v podporo SDS.

27. januar 2022: Pred preiskovalno komisijo Državnega zbora, ki ugotavlja domnevno nezakonito financiranje SDS, je zaslišan Janšev davčni svetovalec Rok Snežič. Ta zbudi pozornost zaradi nepojmljivo arogantnega obnašanja.

31. januar 2022: Bivši predsednik državnega zbora, Pavel Gantar dobi globo zaradi “verbalnega delikta”. Gantarja je ovadil generalni direktor policije Olaj sredi lanskega decembra, ker ga je zmotil zapis na tviterju, ki naj bi ga “prizadel”. Gantar in strokovnjaki opozarjajo, da gre za vnašanje verbalnega delikta, ki je bil opredeljen v zloglasnem 133. členu nekdanjega kazenskega zakonika v Socialistični federalni republiki Jugoslaviji.

1. februar 2002: Nadaljuje se poskus razprodaje »turističnih biserov«. Nekateri mediji poročajo, da je sklad York z madžarskimi investitorji uskladil prodajo 43-odstotnega deleža družbe Sava, za kar naj bi plačali 38 milijonov evrov.

9. februar 2022: Levica preda 6.800 podpisov za referendum o nakupu osemkolesnih oklepnikov.

11. februar 2022: Mednarodni inštitut za tisk (IPI) objavi poročilo o madžarskih vlaganjih v tuje medije in ugotovi, da v Sloveniji poteka preslikava Orbanovega modela.

14. februar 2022: Izkaže se, da je bila zamenjava uprave Luke Koper dogovorjena kar v pisarnah Ministrstva za okolje in prostor.

16. februar 2022: Vladajočim je uspelo popolnoma zasesti Nadzorni in Programski svet RTV Slovenija, na ustanovni seji pa so potrdili novega predsednika programskega sveta dr. Petra Gregorčiča, sicer kolumnista Nova24TV.

23. februar 2022: Komisija za preprečevanje korupcije je v okviru preiskav, povezanih z nabavami zaščitne opreme pri dobavitelju Geneplanet, ugotovila kršitev integritete ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška. Ta ni želel odstopiti in je napadel komisijo.

24. februar 2022: Začne se vojna v Ukrajini. Janša od prvega dne zlorablja vojno za lastno politično propagando ter se navdušuje nad rožljanjem z orožjem.

25. februar 2022: Javnost izve, da je Janšev brat Rajko januarja 2022 državi oziroma z državo povezanim podjetjem prodal za skoraj 31 tisoč evrov poslovnih daril.

25. februar 2022: Janez Janša je zaradi žaljivega tvita o novinarkah TV Slovenija Eugeniji Carl in Mojci Šetinc Pašek obsojen na tri mesece pogojne zaporne kazni s preizkusno dobo enega leta.

2. marec 2022: Vlada je zlorabila vojno v Ukrajini in organizirala javni shod na Kongresnem trgu. Organizator shoda naj bi bilo ukrajinsko društvo, pri čemer sta se kasneje dva ustanovna člana tega društva uprla zlorabi, Janša pa ju je razglasil za »Putinovi lutki«. Prenos shoda je morala predvajati RTV.

4. marec 2022: Politični prevzem RTV Slovenija se nadaljuje, Jadranka Rebernik je imenovana za odgovorno urednico informativnega programa na TV Slovenija, ne glede na to, da je več kot 82 odstotkov novinarjev TV Slovenija podprlo njenega protikandidata Mitjo Preka.

8. marec 2022: Vlada prek Siola objavi plače zaposlenih v vzgoji in izobraževanju, ki so napovedali stavko za 9. marca 2022. Objavljeni so napačni in manipulativni podatki o plačah, s čimer želi vlada diskreditirati stavkajoče zaposlene.

10. marec 2022: Pritiski na protestnike se nadaljujejo, Jaša Jenull je javnosti pokazal 34.340,56 evrov težko položnico, ki jo je prejel zaradi branja ustave pred parlamentom.

11. marec 2022: Politizacija RTV Slovenija je v polnem teku, Igor Pirkovič, ki je med drugim avtor himne stranke SDS, je kljub nasprotovanju zaposlenih imenovan za v. d. urednika uredništva MMC na RTVS.

11. marec 2022: Obtožnica v zadevi Trenta, ki bremeni tudi Janeza Janšo, po letu in pol postane pravnomočna. Zunajobravnavni senat Okrožnega sodišča v Celju je namreč zavrnil vse ugovore, to pa pomeni, da se sojenje lahko začne. Gre za sporni nakup in prodajo parcele, kjer Janši očitajo zlorabo položaja ali pravic.

15. marec 2021: Janša se skupaj s poljskim in češkim premierjem odpravi v Kiev na srečanje z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Svojo namero o "solo akciji" so spročili prek spleta, iz Evropske unije pa so se odzvali s komentarjem, da obisk nima mandata Evropskega sveta.

18. marec 2022: V Ljubljani poteka že 100. petkov protest. Razlogi za protest ostajajo oz. se ob povečani zlorabi oblasti pred volitvami samo še krepijo.

23. marec 2022: ​​Ustavno sodišče je "kot očitno neutemeljeno" zavrnilo pobudo Vilija Kovačiča za oceno protiustavnosti programa politične stranke Levica ter delovanja političnih strank Levica in SD.

23. marec 2022: Vlada bo v Kiev poslala ekipo oboroženih "diplomatov" prostovoljcev, ki so jih našli na ministrstvu za obrambo.