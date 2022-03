Komu gre denar iz Nova24TV?

V medije SDS prihajajo visoka nakazila iz Madžarske in Slovenije. Zelo visoka nakazila pa gredo tudi naprej k družinskim in prijateljskim podjetjem stranke.

Veliko denarja se je sprva stekalo v Nova24TV, od tam pa ga gre veliko tudi družinskemu podjetju poslanke SDS Alenke Jeraj, ki se ukvarja s servisiranjem računalnikov. Računalniki se sodeč po plačilih na Nova24TV pogosto kvarijo. (Fotografija je bila posneta na slavnostni akademiji SDS v Cankarjevem domu, 12. marca letos

Slovenski organi pregona, torej policija, urad za preprečevanje pranja denarja in specializirano državno tožilstvo, že dlje časa sumijo, da denar, ki se iz različnih virov steka v medije SDS, ni zakonitega izvora. Urad za preprečevanje pranja denarja je denimo februarja 2019 sektorju za gospodarsko kriminaliteto na generalni policijski upravi poslal prijavo transakcij omenjenih podjetij, tudi s podjetji iz Madžarske in Makedonije, z oceno, da gre v tem primeru »za medsebojno povezane družbe … Med družbami in fizičnimi osebami potekajo nelogične transakcije, ki se nanašajo na posojila in vračila posojil ter plačila računov. Gre za kroženje posojilnih transakcij med družbami in fizičnimi osebami. Glede na okoliščine in obseg ter dinamiko poslovanja ocenjujemo, da bi lahko obstajali nekateri razlogi za sum storitve kaznivega dejanja.«