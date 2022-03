Slovenski prevoznik ruskih oligarhov

V Sloveniji je registrirano zasebno letalo ruskega oligarha Sergeja Adonjeva. V zadnjih dveh letih ni nikoli pristalo na slovenskem letališču, čeprav je njegov operater slovensko podjetje Elitavia, ki ima tuj kapital. Pandorini dokumenti razkrivajo, da je v preteklosti upravljalo letala še vsaj štirih drugih ruskih oligarhov.

»Stalinistični Trumanov šov: umetnik plačal 400 osebam, da živijo kot državljani Sovjetske zveze,« je kulturni kritik britanskega Guardiana leta 2018 naslovil analizo umetniškega projekta DAU, ki ga je režiral moskovski filmski režiser Ilja Kržanovski.

Ameriški The Atlantic je ob premieri poročal, da je bil namen projekta podoživljanje sovjetske zgodovine v obdobju od leta 1938 do 1968. Na avdicijo zanj je prišlo več kot 350 tisoč ljudi, izbranci pa so dve leti, od 2009. do 2011., živeli tako kot v nekdanji Sovjetski zvezi, v kompleksu, ki so ga zgradili v Harkovu v Ukrajini.

Projekt se je začel trinajst let pred premiero, čeprav naj bi bil zanj sprva predviden proračun okrog 4 milijone dolarjev in sedem snemalnih tednov. Eden od ključnih financerjev je bil po poročanju medijev tudi glavni producent projekta, ruski oligarh Sergej Adonjev, redni donator ruskih kulturnikov.

Režiser Kržanovski si je za DAU omislil enega največjih snemalnih prizorišč v Evropi, ki se je raztezalo na 12 tisoč kvadratnih metrih. Zdaj mesto že od 28. februarja oblega ruski agresor.

EU, ZDA, Velika Britanija in druge države so na rusko agresijo že konec februarja odgovorile z novimi sankcijami zoper ruske oligarhe, politično izpostavljene osebe in gospodarske družbe. Seznami sankcioniranih štejejo že na stotine imen, a se še podaljšujejo, saj jih države redno dopolnjujejo.

V poslih z nekaterimi ključnimi sankcioniranimi oligarhi, kot sta Ališer Usmanov in Sergej Čemezov, je obogatel tudi producent projekta DAU Sergej Adonjev, ki za zdaj sicer ni tarča sankcij.

Adonjev ima premoženje tudi v Sloveniji, kjer je registrirano njegovo zasebno letalo bombardier global 6000. Uradno je v lasti podjetja Rappolano Limited z Britanskih Deviških otokov. Pandorini dokumenti, ki so jih v mednarodni preiskavi analizirali novinarji z vsega sveta, objavili pa oktobra lani, razkrivajo, da je bilo podjetje ustanovljeno zaradi lastništva Bombardierjevega letala, njegov dejanski lastnik pa je bil Adonjev.

Toda to ni edino letalo, ki ga je Oštro na podlagi Pandorinih dokumentov povezal s slovensko Elitavio. Med njimi so namreč tudi podatki o pogodbah o upravljanju letal, ki jih je v preteklosti sklenila s podjetji iz davčnih oaz, katerih dejanski lastniki so bili še štirje drugi vplivni ruski oligarhi, Igor Krutoj, Pavel Te ter brata Dmitrij in Aleksej Ananijev. Njuno letalo je bilo v Sloveniji registrirano še do leta 2017.

Kdo je Sergej Adonjev, kako je povezan s ruskim predsednikom Vladmirjem Putinom, kako Elitavia posluje s slovenskim javnim sektorjem, preberite v zgodbi neprofitnega medija Oštro.si.