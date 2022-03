Več kot polovica vprašanih meni, da obisk Janše v Kijevu ni bil pravilna poteza

Slovenski državljani o potezah Janševe vlade v zvezi z vojno v Ukrajini

Janez Janša in višegrajci pri ukrajinskem predsedniku Volodimirju Zelenskem

© president.gov.ua

V zadnji anketi POP TV in Mediane so slovenski državljani izrazili mnenje o potezah Janševe vlade v zvezi z vojno v Ukrajini. Več kot polovica vprašanih je dejala, da obisk premierja Janše v Kijevu ni bil pravilna poteza, tudi glede zaprtja zračnega prostora nad Ukrajino in pošiljanja orožja v to državo je bila večina proti ali neodločenih.

Medijska hiša POP TV in agencija Mediana sta objavili rezultate ankete, v kateri so slovenske državljane spraševali, kaj menijo o štirih najbolj odmevnih odločitvah premierja Janše in slovenske vlade, povezanih z vojno v Ukrajini.

Na vprašanje, če je bilo prav, da je premier Janša kljub varnostnim tveganjem obiskal Ukrajino, je 52 odstotkov vprašanih odgovorilo, da se jim je to zdela napačna odločitev, 27 odstotkov pa, da je bilo to pravilno dejanje. 15 odstotkov je bilo neodločenih, šest odstotkov jih je odgovorilo z "ne vem".

Prav tako se precejšnji delež vprašanih ni strinjal s tem, da naj se v Kijev vrne diplomatsko predstavništvo Slovenije. 48 odstotkov jih je bilo proti, 24 odstotkov neodločenih. Šest odstotkov ljudi je odgovorilo z "ne vem", 22 odstotkom pa se je zdelo, da je pošiljanje diplomatskega predstavnika Slovenije v Kijev pravilna odločitev.

Da bi Slovenija Ukrajini morala poslati del svojega orožja, je menilo 24 odstotkov ljudi. 22 odstotkov je bilo neodločenih, polovica vprašanih pa je bila proti. Tudi glede zaprtja zračnega prostora nad Ukrajino je bila skoraj polovica vprašanih (47 odstotkov) proti, 20 odstotkov je bilo neodločenih, četrtina pa je takšno potezo podprla.