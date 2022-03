FOTOGALERIJA: »Planet mora imeti prednost pred kapitalom«

Včeraj so v Ljubljani, Mariboru in Kopru mladi izvedli podnebni štrajk

Pet minut pred 12. uro se je na Kongresnem trgu v Ljubljani zbralo Več sto ljudi, predvsem mladih, ki so opozarjali na podnebne spremembe.

© Janez Zalaznik

Planet mora imeti prednost pred kapitalom, je bilo mogoče včeraj slišati v Ljubljani, Mariboru in Kopru, kjer so mladi izvedli podnebni štrajk. V gibanju Mladi za podnebno pravičnost so ob tem slovenskim županom in strankam, ki sodelujejo na parlamentarnih volitvah, poslali zahteve za boljšo prihodnost.

Pet minut pred 12. uro se je na Kongresnem trgu v Ljubljani zbralo več sto ljudi, predvsem mladih, ki so opozarjali na podnebne spremembe. "Na mrtvem planetu ni služb", "Planet nad profit" in "Ni planeta B", so imeli napisano na transparentih.

"Živimo v sistemu, ki postavlja profit nad planet in ljudi. V sistemu, ki seka gozdove, zastruplja reke in oceane in začenja vojne samo zato, da bi si tisti najbogatejši nagrabili še več denarja," je zbrane nagovorila Brina Jeretina iz gibanja Mladi za podnebno pravičnost.

"Planet moramo postaviti pred profit. Volitve se bližajo in zdaj je pravi čas, da od politikov zahtevamo konkretne ukrepe, ki bodo zagotovili pravičen in ambiciozen zeleni prehod Slovenije," je poudarila.

Prebrali so tudi govor sindikalne zaupnice Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) Petre Koritnik, v katerem je izrazila podporo boju Mladih za podnebno pravičnost.

"Planet moramo postaviti pred profit. Volitve se bližajo in zdaj je pravi čas, da od politikov zahtevamo konkretne ukrepe, ki bodo zagotovili pravičen in ambiciozen zeleni prehod Slovenije."



Brina Jeretina,

Mladi za podnebno pravičnost

Po uvodnih govorih so se zbrani ob spremstvu policije odpravili preko Prešernovega trga do Trga republike, kjer so predstavili zahteve, ki so jih v gibanju Mladi za podnebno pravičnost oblikovali na petih marčnih podnebnih skupščinah, ki so potekale v Ljubljani, Mariboru, Kopru in preko spleta.

V njih se med drugim zavzemajo za ustanovitev posebne vladne službe ali ministrstva, ki bo pristojno za koordiniranje in čimprejšnji začetek izvajanja vseh politik in ukrepov, povezanih z zelenim prehodom, vključno s prilagajanjem podnebnim spremembam.

Zahtevajo tudi razogljičenje energetike, povečanje naložb v javni potniški promet in spodbujanje kolesarjenja ter uvedbo 32-urnega štiridnevnega delovnega tedna ob enakem plačilu. Obenem želijo zeleno finančno reformo, vključno z uvedbo davščin za onesnaževalce in spremembo namena SID banke v spodbujanje izključno projektov za blaženje podnebnih sprememb. Zavzemajo se tudi za ukrepe za zmanjševanje količine zavržene hrane ter večjo pozornost ohranjanju biodiverzitete.

Protest v Ljubljani se je končal okoli 14. ure in je minil brez incidentov. Predstavniki gibanja Mladi za podnebno pravičnost so po koncu shoda te zahteve preko pošte posredovali na župane in stranke, ki sodelujejo na prihajajočih državnozborskih volitvah.

Na shodu je bilo sicer mogoče zaslediti tudi predstavnike strank SD, Levica, Vesna in Pirati. Mlade pa so s svojo udeležbo podprle nekatere nevladne organizacije, kot je Amnesty International Slovenija.

Protesti v Ljubljani, Mariboru in Kopru so potekali skupaj s 700 shodi po celem svetu, na katerih so udeleženci zahtevali boljšo prihodnost.

Več fotografij v fotogaleriji Janeza Zalaznika spodaj.