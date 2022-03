Janša gre v Zagreb

Slovenski premier se bo srečal s hrvaškim kolegom Andrejem Plenkovićem

Srečanje hrvaškega in slovenskega predsednika vlade pred dvema letoma

Slovenski premier Janez Janša bo v ponedeljek pozno popoldne na obisku pri hrvaškem kolegu Andreju Plenkoviću v Zagrebu, so sporočili iz Plenkovićevega urada. Iz Janševega kabineta obiska zaenkrat niso potrdili in se na novinarska vprašanja ne odzivajo.

Kot so sporočili iz Zagreba, bo Plenković Janšo sprejel v Banskih dvorih ob 18. uri. Kaj je razlog in o čem naj bi govorila, pa tudi v njegovem uradu ne razkrivajo.

Janša in Plenković sta se na dvostranskem srečanju zadnjič sestala na Otočcu 22. novembra lani. Tedaj je bilo njuno srečanje posvečeno odkritju spominskega obeležja na čas osamosvajanja držav. Dogodkom iz tega obdobja je bil posvečen tudi zadnji obisk Janše v vlogi premierja v Zagrebu 30. maja lani, ko se je na povabilo Plenkovića udeležil slovesnosti ob hrvaškem dnevu državnosti.

Tako Plenković kot Janša se sicer redno srečujeta na srečanju voditeljev EU ali Nata, ki jih je bilo v zadnjih tednih zaradi ruskega napada na Ukrajino že kar nekaj, zadnjič minuli teden v četrtek in petek v Bruslju.

Oba poudarjata, da so odnosi med državama zelo dobri. Plenković je 18. februarja z vrha EU in Afriške unije v Bruslju celo peljal Janšo z letalom v Zagreb. Kot sta tedaj sporočila na Twitterju, sta v pogovoru med potjo večino časa namenila izmenjavi pogledov na številne dvostranske in mednarodne teme, predvsem o ukrajinskem konfliktu, energetski krizi, o vrhu EU in AU ter drugih evropskih temah. Več podrobnosti pa tedaj v Janševem kabinetu niso razkrili.

Isti dan se je sicer v Zagrebu mudil tudi državni sekretar na zunanjem ministrstvu Gašper Dovžan. Sestal se je z državno sekretarko na hrvaškem zunanjem ministrstvu Andrejo Metelko-Zgombić, s katero sta, kot je povedal tedaj, govorila o ustvarjanju pogojev za reševanje težjih vprašanj. O njihovem reševanju pa vendarle nista govorila, je nakazal tedaj. Povedala sta tudi, da o vprašanju izvrševanja arbitražne razsodbe o meji med državama nista govorila.

To vprašanje je sicer vseskozi v ozadju odnosov s Hrvaško in Janševega vodenja slovenske vlade. Janševa SDS je namreč vztrajno nasprotovala tako arbitražnemu sporazumu kot arbitraži in sedanja opozicija se je po menjavi vlade marca 2020 vseskozi spraševala, kdaj se bo vlada odpovedala arbitražni razsodbi o meji med državama, ki jo je 29. junija 2017 določilo arbitražno sodišče.

Na zunanjem ministrstvu so sicer že večkrat zagotovili, da je arbitražna razsodba za Slovenijo obvezujoča in da jo bo vlada tudi spoštovala. Hrvaška pa na drugi strani vztraja pri svojih trditvah, da je bil proces arbitraže kompromitiran in da razsodba zato zanjo ne velja.

