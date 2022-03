Janševa vlada ponovno odprla veleposlaništvo v Kijevu

Začasni odpravnik poslov Slovenije v Ukrajini Boštjan Lesjak je že prispel v Kijev

Predsednik vlade Janez Janša

© Borut Krajnc

Ministrstvo za zunanje zadeve je sporočilo, da je Boštjan Lesjak včeraj varno prispel v Kijev, kjer bo danes začel z delom začasnega odpravnika poslov Republike Slovenije v Ukrajini. Veleposlaništvo bo tako od ponedeljka od 9. ure ponovno odprto.

Kot so zapisali na ministrstvu, je Lesjak ob prihodu dejal, da je mesto prazno, da se slišijo alarmi in detonacije v daljavi, da pa sicer življenje za tiste, ki so ostali v prestolnici, poteka normalno.

Veleposlanik Slovenije, pristojen za Ukrajino, Tomaž Mencin po navedbah ministrstva nadaljuje s svojim delom iz mesta Rzeszow ob poljsko-ukrajinski meji, od koder delujejo tudi mnogi drugi veleposlaniki, akreditirani v Ukrajini.