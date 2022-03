V Ukrajini spopadi in obstreljevanje, a ruska ofenziva naj ne bi napredovala

Ukrajinske sile naj bi uspešno odbile več ruskih napadov in izvedle nekaj protinapadov

Ruska vojska se v Ukrajini sooča s težavami pri napredovanju, ukrajinske sile naj bi uspešno odbile več ruskih napadov in izvedle nekaj protinapadov. Vendar pa po celotni državi še vedno potekajo spopadi in obstreljevanje, humanitarne razmere v mnogih mestih ostajajo katastrofalne, poročajo tuje tiskovne agencije.

Prvotni upi Rusije na hitro in neovirano zavzetje Ukrajine so zbledeli. Ruske sile so le malo napredovale pri zavzemanju ključnih mest, zato so se preusmerile v bombardiranje iz zraka, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ukrajinska vojska je v svojem poročilu danes zapisala, da so odbili pet napadov ruskih sil v regijah Doneck in Lugansk na vzhodu države. Tam naj bi uničili dva tanka, pehotno vozilo in avtomobil. Ukrajinske letalske sile pa so sporočile, da so uničile štiri letala, en helikopter in dva brezpilotna letalnika, poroča britanski BBC. Dodali so, da teh trditev ni bilo mogoče neodvisno preveriti.

V poročilu ukrajinskega generalštaba je navedeno tudi, da njihove sile še naprej zadržujejo ruske enote, ki skušajo s severozahoda in vzhoda prebiti ukrajinsko obrambo in prevzeti nadzor nad ključnimi cestami in naselji v okolici Kijeva.

Generalštab ukrajinske vojske je sporočil še, da je bila Rusija po hudih izgubah prisiljena umakniti svoje enote iz nekaterih delov Ukrajine. V posodobljenem poročilu o spopadih so zapisali, da se je "znatno zmanjšala intenzivnost" premikov vojaških enot iz Rusije v Ukrajino.

Ukrajinska vojska je medtem v okolici mesta Harkov na vzhodu države uspešno izvedla več protinapadov, je sporočil lokalni vojaški poveljnik. Na družbenem omrežju Telegram je zapisal, da so ruske enote v več krajih v nedeljo uspešno potisnili nazaj.

Ukrajinski generalštab je v nedeljo zvečer dejal tudi, da naj bi se po njihovih podatkih ruska vojska pripravljala na nove zračne napade na Ukrajino, saj naj bi na jugovzhod Belorusije dostavljali balistične rakete kratkega dosega in manevrirne rakete.

Ker se Rusi soočajo s taktičnimi in logističnimi težavami, je vodja ukrajinske obveščevalne službe Kirilo Budanov po navedbah AFP danes dejal, da ruski voditelj Vladimir Putin morda "želi razdeliti državo po vzoru Koreje in postaviti ločitveno črto med zasedenimi in nezasedenimi regijami".

Ukrajinske oblasti so zaskrbljene tudi zaradi požarov v izključitvenem območju okoli jedrske elektrarne v Černobilu, ki je pod nadzorom ruskih sil. "Izbruhnili so veliki požari, ki imajo lahko zelo resne posledice," je v nedeljo sporočila podpredsednica ukrajinske vlade Irina Vereščuk.

Vereščuk je Rusijo obtožila, da "militarizira" območje in da v njegovo bližino prevaža staro in slabo vzdrževano orožje, kar bi lahko bilo nevarno. Dodala je, da bi morala nadzor nad območjem prevzeti posebna misija ZN, je v nedeljo po navedbah BBC poročal časnik Ukrajinska pravda, saj naj bi tako zmanjšali tveganje za novo nesrečo v Černobilu.

Mednarodna agencija za atomsko energijo (IAEA) je sicer v nedeljo sporočila, da razmere v Černobilu in drugih jedrskih elektrarnah v Ukrajini ostajajo "nespremenjene". Nedavno so dejali tudi, da gozdni požari v okolici Černobila ne predstavljajo večjega radiološkega tveganja.

Tudi v obleganem pristaniškem mestu Mariupolj na jugu države je še vedno ujetih več kot 100.000 civilistov, ki so izpostavljeni nenehnemu obstreljevanju ter trpijo pomanjkanje hrane in vode. Mednarodni odbor Rdečega križa (ICRC) je danes sporočil, da v mesto še vedno ne more dostaviti nobene pomoči.

Agencija Združenih narodov za begunce (UNHCR) pa je v nedeljo sporočila, da je iz države pobegnilo že 3.821.049 Ukrajincev. Približno 90 odstotkov teh beguncev so ženske in otroci. Po ocenah ZN je v Ukrajini razseljenih še 6,5 milijona ljudi.

