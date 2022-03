Minister Vizjak iz maščevanja uničuje inštitut, ki ščiti bobre, čisto vodo in ogrožene ekosisteme

S škodljivimi ukrepi proti okolju in naravi bo kot kaže nadaljeval do konca svojega mandata

Minsiter Vizjak v pogovoru za Odmeve

© RTVSLO

Minister Vizjak je bolj kot minister za okolje, minister proti okolju. S škodljivimi ukrepi proti okolju in naravi pa bo kot kaže nadaljeval do konca svojega mandata. Tokrat so na vrsti bobri. Zakaj Bobri? Inštitut Lutra, ki se ukvarja z zaščito bobrov, vode in rečnih ekosistemov je dobil sredstva Evropske komisije za projekt LIFE BOBER. Minister Vizjak pa kljub temu, da je v se je v pisnem javnem pozivu zavezal k podpori projektu, podpisa preprosto ne da. Pogodba za projekt je bila med ministrstvom in Lutro usklajena, podpis strani ministra pa je v takem primeru zgolj formalnost. Minister Vizjak sredstva Lutri očitno odreka načrtno, iz maščevalnosti. Ko je bil Vizjak še zaposlen v družbi Hidroelektrarne na spodnji Savi, je namreč Lutra sodelovala v pravnem postopku proti gradnji hidroelektrarne Mokrice.

To je nov korak v izčrpavanjiu organizacij, ki delajo v javnem interesu na področju okolja s strani Ministrstva za okolje in prostor. Spomladi 2020 so s spremembo Zakona o ohranjanju narave že bistveno onemogočili številne okoljske in naravovarstvene organizacije, jim vzeli status in možnost, da da se ne morejo vključevati v sodne in pravne postopke. Lutra je dovolj velika organizacija, da je status organizacija v javnem interesu na področju okolja ohranila, zato jo minister poskuša finančno izčrpati in ji preprečiti dostop do že pridobljenih evropskih sredstev.

Lutra je dovolj velika organizacija, da je status organizacija v javnem interesu na področju okolja ohranila, zato jo minister poskuša finančno izčrpati in ji preprečiti dostop do že pridobljenih evropskih sredstev.

Oviranje delovanja nevladnih organizacij, ki delujejo na podorčju ohranjanja narave in varstva okolja se pod vodstvom ministra Vizjaka ni zgodilo prvič. Z izkoriščanjem izrednih razmer pandemije so podaljševali dovoljenje za frecking in nakazovali sredstva iz okoljskega sklada velikim porabnikom fosilnih goriv. Prav tako smo spremljali, kako so začasno onemogočili sodelovanje okoljevarstvenih organizacij v postopkih za pridobitev npr. gradbenega dovoljenja med korono, nato pa z zakonom določili nemogoče pogoje za sodelovanje v sodnih in upravnih postopkih naravovarstvenih organizacij. To ni ministrstvo za okolje, to je ministrstvo proti okolju in proti okoljevarstvenikom.

Vse to gre na račun nas in našega okolja, biotske raznovrstnosti in zdravih ekosistemov, ki nam omogočajo osnovne življenske pogoje: zdravo in čisto vodo, zrak, naravo.

Takim nerazumnim škodljivim ukrepom smo se že uprli lansko leto na referendumu o vodi, in uprli se bomo tudi tokrat. Ne bomo pustili, da Inštitut Lutra, ki skrbi za ohranjanja življenja v ogorženi naravi, za živali in čisto vodo, umre zaradi samovolje ministra Vizjaka.

Inštitut Lutra podpiramo naslednje organizacije:

Inštitut 8. marec

Smet Umet

Pravno informacijski center - PIC

Ekologi brez meja

Umanotera

Cipra

Greenpeace

Eko krog

Ekologi brez meja

CNVOS

Civilna iniciativa DANES