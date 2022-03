Ukrajina ustavila evakuacijo civilistov: »Rusija se igra z nami«

Obveščevalna poročila svarijo pred ruskimi "provokacijami" vzdolž humanitarnih poti

Ukrajinska vlada danes ne namerava odpreti nobenih humanitarnih koridorjev za evakuacijo civilistov iz obleganih mest in vasi, so sporočili iz Kijeva. Namestnica ukrajinskega premierja Irina Vereščuk je kot razlog navedla obveščevalna poročila, ki svarijo pred ruskimi "provokacijami" vzdolž teh poti, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Varni koridorji za evakuacijo so bili vzpostavljeni iz mest Mariupolj in Sumi ter mest in vasi okoli prestolnice Kijev, ki so trenutno obkoljeni ali skoraj povsem obkoljeni z ruskimi vojaki. A jih danes ukrajinska vlada ne namerava odpreti.

Rusko obstreljevanje je sicer že v preteklosti preprečilo evakuacijo civilistov iz obleganih mest in povzročilo kaos vzdolž koridorjev.

Župan Mariupolja Vadim Bojčenko je sicer danes posvaril, da je mesto na robu humanitarne katastrofe in ga je treba nemudoma v celoti evakuirati. V mestu brez elektrike je danes ujetih okoli 160.000 civilistov, navedbe župana povzema britanski BBC.

Za evakuacijo naj bi bilo pripravljenih 26 avtobusov, a jim ruske sile niso obljubile varnega prehoda, je dodal. "Ruske sile se igrajo z nami," je očital Bojčenko.

Nedavno je Mednarodni odbor rdečega križa prav tako posvaril, da se njegovim predstavnikom ni uspelo prebiti do Mariupolja, ker jim ni bil zagotovljen varen prehod.

Rusija zanika napade na civiliste in trdi, da je za težave z varnimi prehodi kriva Ukrajina, ki se o njih ne dogovarja na ustrezen način.

Kijev je danes sporočil tudi, da je od začetka ruske invazije v Ukrajini umrlo najmanj 143 otrok, 216 jih je bilo poškodovanih. Podatke je prek aplikacije Telegram delila pooblaščenka za človekove pravice v ukrajinskem parlamentu Ljudmila Denisova, navaja dpa. Teh navedb sicer ni mogoče preveriti pri nepristranskih virih.

Denisova je ob tem opozorila, da so dejanske številke lahko zaradi nadaljevanja ruskih napadov še višje.

Ruske sile so v sosednjo državo vkorakale 24. februarja. Po podatkih Unicefa je zaradi vojne svoje domove moralo zapustiti okoli 4,3 milijona otrok, od tega jih je 1,8 milijona zapustilo domačo državo.

Podatki Združenih narodov navajajo tudi, da je v več kot štirih tednih vojne življenje izgubilo 1119 civilistov, poškodovanih pa jih je bilo 1790. Tudi ta organizacija svari, da so lahko dejanske številke v luči pomanjkanja informacij iz številnih obleganih delov države še višje.