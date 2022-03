Rusija bo omejila vstop državljanom »neprijaznih držav«

Po besedah ruskega zunanjega ministra so ukrepi odgovor na "neprijazna dejanja" številnih držav, ki so po ruski invaziji na Ukrajino proti Moskvi uvedle sankcije

Rusija je sporočila, da pripravlja ukrepe za omejitev vstopa za državljane t. i. neprijaznih držav, med katerimi so ob ZDA in Veliki Britaniji tudi vse članice EU. Po besedah ruskega zunanjega ministra Sergeja Lavrova so ukrepi odgovor na "neprijazna dejanja" številnih držav, ki so po ruski invaziji na Ukrajino proti Moskvi uvedle sankcije.

"Pripravlja se osnutek predsedniškega odloka o povračilnih vizumskih ukrepih kot odgovor na 'neprijazna' dejanja številnih tujih držav," je v izjavi, ki jo je prenašala ruska državna televizija, dejal Lavrov. "Ta akt bo uvedel številne omejitve za vstop v Rusijo," je dodal po poročanju francoske tiskovne agencije AFP, podrobnosti pa ni navedel.

Potem ko je Zahod zaradi ruske invazije na Ukrajino proti Moskvi uvedel obsežne sankcije, je Rusija v odziv nanje razširila seznam "neprijaznih držav". Ta vključuje ZDA, Avstralijo, Kanado, Veliko Britanijo, Novo Zelandijo, Japonsko, Južno Korejo, vse članice EU in tudi nekatere druge države, še poroča AFP.

Ruski predsednik Vladimir Putin je v odzivu na sprejete sankcije že prejšnji teden napovedal, da bo Rusija za dobavo plina nekaterim "neprijaznim državam", med njimi so vse članice EU, sprejemala le plačila v rubljih.

