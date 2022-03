Gibanje Svoboda: »To kaže na podrejanje interesom politične opcije«

Obravnava Naše Dežele Aleksandre Pivec kot parlamentarne stranke na RTV Slovenija

V stranki Gibanje Svoboda ob odločitvi RTV Slovenija (RTVS), da stranko Naša dežela v soočenjih obravnava kot parlamentarno, opozarjajo na enakovredno zastopanost strank. Zahtevo Gibanja Svoboda za takšno obravnavo so namreč zavrnili. Hkrati menijo, da se tako kaže podrejanje interesom politične opcije, ki sama izbira, s kom se bo soočala.

Kot so v odzivu za STA opozorili v Gibanju Svoboda, je RTVS pri določitvi programskega časa za volilne oddaje dolžna gledalce in poslušalce celovito obveščati o političnem dogajanju doma, tako da posredovane vsebine omogočajo objektivno javno obveščenost o strankah, ki nastopajo na volitvah.

Poudarjajo, da je za stranko bistvo javnih medijskih servisov, da volivcem posredujejo celovite informacije o strankah in kandidatih ter da imajo te skladno z zakonom za predstavitev enakovredne možnosti glede na svoj status. "Tako lahko objektivno informirani volivke in volivci na volitvah lažje sprejemajo odločitve o tem, komu bodo zaupali svoj glas," so zapisali v odzivu.

V stranki hkrati napovedujejo, da se bodo na zavrnitev pritožbe ustrezno odzvali, od RTVS pa pričakujejo, da začne "uresničevati svoje temeljno poslanstvo".

"Tako lahko objektivno informirani volivke in volivci na volitvah lažje sprejemajo odločitve o tem, komu bodo zaupali svoj glas."



Gibanje Svoboda

RTVS je namreč sporočila, da bo Naša dežela Aleksandre Pivec v volilnih soočenjih 2022 obravnavana kot parlamentarna stranka, in sicer na podlagi pravnega nasledstva DeSUS, čeprav je pravna služba RTVS takšno zahtevo Pivčeve zavrnila.

Iz dopisa generalnega direktorja RTVS Andreja Graha Whatmougha izhaja, da se je RTVS za tak korak odločila, ker sta k Naši deželi prestopila Branko Simonovič in Ivan Hršak, ki sta trenutno poslanca poslanske skupine DeSUS ter da sta na prejšnjih parlamentarnih volitvah kandidirala na isti listi kot Aleksandra Pivec "in drugi člani, ki so iz stranke DeSUS prestopili v stranko Naša dežela".

Iz mnenja pravne službe RTVS iz prejšnjega tedna pa izhaja, da zahtevi Pivec ni mogoče ugoditi oz. da "stranke Naša dežela ni mogoče šteti za parlamentarno stranko". Prav tako so zavrnili podobno zahtevo Gibanja Svoboda Roberta Goloba, ki se sklicuje na aktualna nepovezana poslanca Janjo Sluga in Jurija Lepa.

MdZXEVnW6ZQ