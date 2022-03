DeSUS nad odločitev RTV z vsemi pravnimi sredstvi

Stranka DeSUS je zoper odločitev vodstva RTVS, da stranko Naša dežela Aleksandre Pivec v predvolilnih soočenjih obravnava kot parlamentarno stranko, napovedala boj z vsemi pravnimi sredstvi

Ljubo Jasnič, predsednik stranke DeSUS, na TV Slovenija

DeSUS je zoper odločitev vodstva RTVS, da stranko Naša dežela Aleksandre Pivec v predvolilnih soočenjih obravnava kot parlamentarno stranko, napovedal boj z vsemi pravnimi sredstvi. Nad odločitvijo RTVS so v DeSUS ogorčeni. Predsednik DeSUS Ljubo Jasnič meni, da vse kaže na to, da je bila odločitev vodstva RTVS politično motivirana.

"Ko sem zjutraj prebral, kakšna je odločitev generalnega direktorja Radiotelevizije Slovenije (RTVS), sem moral še enkrat prebrati, ker nisem mogel verjet, da se to lahko zgodi," je svoje ogorčenje nad odločitvijo vodstva RTVS izrazil Jasnič. Presenečen je tudi nad tem, da je vodstvo RTVS "povozilo" mnenje lastne pravne službe.

"Gre za čisti napad na ugled in na dobro ime DeSUS," je dodal Jasnič. Po njegovem mnenju namreč o pravnem nasledstvu DeSUS v Naši deželi ne morejo govoriti, saj DeSUS ni deljiva stranka. "Nihče ne more biti njen naslednik, dokler ta stranka DeSUS obstaja v vseh pravnih aktih," je poudaril Jasnič. Po njegovih besedah je DeSUS parlamentarna stranka "ne glede na to, kaj si kdo misli".

Predvsem je Jasnič razočaran nad dejanji nekdanjih članov in trenutno še aktualnih poslancev poslanske skupine DeSUS, Brankom Simonovičem in Ivanom Hrškom, ki je iz stranke DeSUS izstopil šele v petek. Kot razlog, da ne izstopita iz poslanske skupine DeSUS, je Jasnič navedel funkciji, ki jih opravljata v državnem zboru - Simonovič je podpredsednik DZ, Hršak pa predsednik mandatno-volilne komisije DZ. Z izstopom iz poslanske skupine bi namreč izgubila tudi ti dve funkciji.

Jasnič je začuden nad ravnanji Aleksandre Pivec ki je kot nekdanja predsednica DeSUS "morala zapustit te prostore, ve se zakaj, ampak očitno se take zgodbe nadaljujejo naprej v veliko hujši obliki in to naj se volivci vprašajo", je dejal. DeSUS je ena stranka, enotna, Demokratična stranka upokojencev Slovenije "in tega imena ne bomo nikomur pustili zlorabljati, najmanj pa bivši predsednici", je dodal.

Po Jasničevih besedah bodo uporabili vsa pravna sredstva, da zaščitijo dobro ime DeSUS in da "oblatimo imena tistih, ki hočejo ta DeSUS izkoristiti", česar po njegovih besedah ne bodo dopustili.

Glede odločitve generalnega direktorja RTVS Andreja Graha Whatmougha je Jasnič dejal, da vsi znaki kažejo na to, da je bila takšna odločitev politično motivirana.