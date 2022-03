Afganistankam prepovedali letenje brez moškega spremstva

Prepoved letenja žensk se nanaša na afganistanski letalski družbi Ariana Afghan Airlines in Kam Air

© Flickr

Talibani so letalskim družbam v Afganistanu prepovedali, da na krov letala sprejmejo ženske, ki jih ne spremlja moški sorodnik. Gre za zadnjega v vrsti korakov omejevanja pravic žensk v državi, odkar so talibani lani prevzeli oblast, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Prepoved letenja žensk se nanaša na afganistanski letalski družbi Ariana Afghan Airlines in Kam Air. Ženske se lahko na letala teh družb tako na domačih kot na mednarodnih letih vkrcajo le, če jih spremlja odrasel moški sorodnik.

Odločitev so sprejeli po četrtkovem sestanku predstavnikov talibanov, obeh letalskih družb in migracijskih uradnikov kabulskega letališča.

Talibansko ministrstvo za spodbujanje kreposti in preprečevanje pregreh je prepoved zanikalo, a sta dva potovalna agenta za AFP potrdila, da sta že prenehala izdajati letalske karte ženskim potnicam, ki bi potovale same.

Ukrep naj ne bi veljal za tujke, čeprav se je prejšnji teden pojavilo poročilo o afganistanski ženski z ameriškim potnim listom, ki ji niso dovolili na letalo.

V nedeljo so ob tem talibani prepovedali televizijskim kanalom prenašanje novičarskega programa britanskega BBC, pred tem pa moškim in ženskam prepovedali obiskovanje parkov v prestolnici na iste dneve. Ženske lahko tako parke obiskujejo ob nedeljah, ponedeljkih in torkih, preostali dnevi pa so rezervirani za moške.

Po vrnitvi na oblast avgusta lani so talibani obljubili manj stroga pravila od režima, ki so ga uveljavili ob prvem vzponu na oblast v letih od 1996 do 2001. A postopoma uvajajo vse več omejitev, zlasti kar se tiče življenja žensk in deklic.

V sredo se je tako več kot milijon afganistanskih deklet pripravljalo na vrnitev v šolo, vendar so talibani v nasprotju s predhodnimi obljubami sporočili, da učenke od sedmega razreda naprej do nadaljnjega ne bodo smele obiskovati pouka. Razloga za svojo določitev, ki je sprožila ogorčenje in protest v državi, niso podali.

Varnostni svet Združenih narodov je zaradi te odločitve v nedeljo izrazil globoko zaskrbljenost in talibane pozval, naj dekletom takoj znova dovolijo v šolo.