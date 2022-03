Ruski milijarder in ukrajinski pogajalci domnevno tarče zastrupitve

Njihovo zdravstveno stanje se je medtem že izboljšalo, njihova življenja niso več ogrožena

Ruski miljarder Roman Abramovič in še vsaj dva ukrajinska pogajalca so bili tarča domnevnega napada s strupom, ki naj bi ga izvedli moskovski ekstremisti, da bi poskušali sabotirali mirovne pogovore.

Ruski milijarder Roman Abramovič je v začetku meseca utrpel simptome domnevne zastrupitve, ko je pomagal pri mirovnih pogajanjih med Ukrajino in Rusijo na ukrajinsko-beloruski meji. Zdravstveno stanje Abramoviča in drugih pogajalcev se je medtem izboljšalo, njihova življenja niso več ogrožena, poročajo tuje tiskovne agencije.

Abramovič in še vsaj dva ukrajinska pogajalca so bili tarča domnevnega napada s strupom, ki naj bi ga izvedli moskovski ekstremisti, da bi poskušali sabotirali mirovne pogovore, je v ponedeljek po navedbah francoske tiskovne agencije AFP poročal časnik Wall Street Journal.

Ruski milijarder in poslovnež, ki so ga zahodne države v želji po pritisku na ruskega predsednika Vladimirja Putina zaradi vdora v Ukrajino nedavno obremenile s sankcijami, naj bi redno potoval med Kijevom, Moskvo in drugimi kraji, kjer so se odvijala pogajanja. V Kremlju so dejali, da je imel Abramovič določeno vlogo v začetnih mirovnih pogajanjih, vendar je proces zdaj v rokah pogajalskih skupin obeh držav.

Po pogajanjih 3. marca so se pri Abramoviču in vsaj dveh visokih ukrajinskih pogajalcih v Kijevu pojavili simptomi, kot so rdeče oči, boleče solzenje in luščenje kože na obrazu in rokah, so po poročanju ameriškega časnika navedli viri. Tudi tiskovni predstavnik Abramoviča je za britanski BBC potrdil, da je poslovnež utrpel domnevne simptome zastrupitve.

Sicer ni jasno, kdo natančno je izvedel napad, vendar so tisti, ki so bili tarča napada, za to obtožili določene kroge v Moskvi, je zapisal Wall Street Journal. Zdravstveno stanje Abramoviča in ukrajinskih pogajalcev se je medtem izboljšalo, njihova življenja niso ogrožena.

"Vsem, ki se udeležujejo pogajanj z Rusijo, svetujem, naj ne jedo in ne pijejo ničesar, po možnosti pa naj se ne dotikajo nobene površine."



Dmitro Kuleba,

ukrajinski zunanji minister

Kmalu po pojavu obtožb je neimenovan ameriški uradnik po navedbah Reutersa dejal, da obveščevalne informacije kažejo, da so bili simptomi vseh domnevno zastrupljenih oseb posledica "okoljskih dejavnikov" in ne zastrupitve.

Neodvisni mednarodni kolektiv raziskovalcev in novinarjev Bellingcat navaja, da so bili po mnenju dveh strokovnjakov za kemikalije in enega zdravnika simptomi najbolj skladni z različicami porfirina, organofosfatov ali bicikličnih snovi.

Strokovnjaki so dejali tudi, da odmerek uporabljenega strupa verjetno ni bil dovolj velik, da bi povzročil življenjsko nevarne poškodbe. Najverjetneje je bil napad namenjen temu, da bi tarče zgolj prestrašili, še dodaja Bellingcat.

Svetovalec ukrajinskega predsednika Igor Žovkva pa je za britanski BBC povedal, da z Abramovičem sicer ni govoril, vendar naj bi bilo po njegovih informacijah s člani ukrajinske delegacije vse v redu, eden od njih naj bi dejal tudi, da je zgodba "lažna".

Vir blizu ruskega poslovneža je za BBC povedal, da si je Abramovič opomogel in ima namen nadaljevati s pogajanji za končanje vojne v Ukrajini. Natančna narava Abramovičevega položaja ni jasna, še dodaja BBC, vendar je tiskovni predstavnik že dejal, da je njegov vpliv "omejen".

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je medtem v nedeljo dejal, da je njegova vlada prejela že nekaj ponudb za podporo od ruskih poslovnežev. Med njimi je tudi Abramovič, ki je najbolj poznan kot lastnik londonskega nogometnega kluba Chelsea, sicer pa je že dolgo povezan s Putinom.

Zahodne države, vključno z ZDA in EU, so zaradi invazije na Ukrajino proti Rusiji uvedle sankcije brez primere. V sklopu ukrepov proti Rusiji so zamrznili premoženje mnogih ruskih oligarhov in drugih posameznikov, ki so blizu Putinu.

Ukrajinski zunanji minister Dmitro Kuleba je danes vse tiste, ki se pogajajo z Rusijo, opozoril na previdnost pri uživanju hrane in pijače med pogajanji. "Vsem, ki se udeležujejo pogajanj z Rusijo, svetujem, naj ne jedo in ne pijejo ničesar, po možnosti pa naj se ne dotikajo nobene površine," je po navedbah nemške tiskovne agencije dpa dejal Kuleba.

Kulebovo opozorilo je prišlo pred današnjim začetkom novega kroga pogajanj med rusko in ukrajinsko stranjo, ki se bodo odvila v Turčiji, natančneje v palači Dolmabahče v Istanbulu. V mesto je po navedbah ruske tiskovne agencije Tass že prispel tudi Abramovič.

