Florida nazaj v preteklost

Floridski republikanski guverner podpisal diskriminatorni zakon proti informiranju o LGBT+ tematikah v šoli

Floridski zakon bo prepovedal pouk o LGBT+ tematiki ali spolni identiteti od vrtca do 3. razreda osnovne šole

Republikanski konservativni guverner Floride Ron DeSantis je podpisal diskriminatorni zakon, ki se ga je oprijela oznaka "ne reci gej" (Don't Say Gay), saj prepoveduje pouk, informiranje ali zgolj razpravo o LGBT+ tematiki v javnih osnovnih šolah oziroma od vrtca do tretjega razreda. Večinoma to prepoveduje tudi za starejše osnovnošolce.

DeSantis je ob podpisu zakona dejal, da imajo starši na Floridi "pravico, da so vključeni v izobraževanje svojih otrok", kar je ideološko sorodno sloganom cerkvenih krogov, ki smo jih vajeni tudi v Sloveniji ("za otroke gre").

"Zakon bo najmlajše ščitil pred izpostavljenostjo občutljivim temam. Starši bodo lahko otroke pošiljali v vrtce brez strahu, da bi jim te zadeve dajali v šolske programe," je v svojem značilnem slogu pred tedni dejal guverner Floride.

Zakon bo prepovedal pouk o LGBT+ tematiki ali spolni identiteti od vrtca do 3. razreda osnovne šole. Za starejše ga bo dovolil le na način, ki je "primeren njihovi starosti", kar pa ni opredeljeno. Podporniki zakona trdijo, da ne bo prepovedal neformalnih pogovorov med učenci ali učitelji, ampak le to, da "zadev ne bo v šolskih programih".

Če pa se bo staršem zdelo, da se kaj preveč omenja pripadnike LGBT+ skupnosti, pa jim bo zakon omogočil tožbo. Nasprotniki zakona trdijo, da se bo floridski šolski sistem "utopil v tožbah brez utemeljenega razloga". Proti zakonu je bilo že več protestov.

