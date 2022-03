Kremelj: »Obstoj ruske države in operacija v Ukrajini nista povezana«

Natančno število žrtev med ruskimi vojaki je težko ugotoviti, saj sta ukrajinska in ruska vlada podali zelo različne ocene

Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitri Peskov

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v nočnem nagovoru prek omrežja Telegram dejal, da situacija kljub nekaj ukrajinskim vojaškim zmagam v vojni z Rusijo ostaja napeta. Ruska ofenziva naj bi sicer nekoliko zastala, vendar pa se spopadi po celotni državi nadaljujejo, poročajo tuje tiskovne agencije.

Zelenski je povedal, da so ukrajinske obrambne sile odbile napade in ruske enote pregnale iz mesta Irpin blizu Kijeva. Kljub temu pa ruska vojska ohranja nadzor nad območjem severno od prestolnice, kjer imajo še dovolj zalog in vojaških enot.

Spopadi na tem območju in tudi v drugih delih države se nadaljujejo. Razmere po besedah Zelenskega ostajajo "zelo težke" v okolici mest Černigiv, Sumi in Harkov, pa tudi v regiji Donbas in na jugu Ukrajine.

Zelenski je ponovno pozval k strožjim sankcijam proti Rusiji. Dodal je, da je zdaj veliko indicev, da bo do zaostritve sankcij prišlo le, če bo Moskva uporabila kemično orožje, kar se ukrajinskemu predsedniku zdi nesprejemljivo.

Ukrajinske sile so ponoči poskušale odbiti ruske napade tudi v regiji Lugansk na vzhodu, vključno z okolico mest Rubižne, Liščansk in Popasna. Ukrajinska vojska je poročala o rednih spopadih v bližini vseh treh mest in dejala, da je cilj preprečiti prehod ruskim enotam.

Ukrajinska stran je dejala še, da so napredovanje ruske vojske uspešno ustavili v regiji okoli mesta Černigiv na severu države, prav tako pa še vedno branijo prestolnico Kijev in obkoljeno pristaniško mesto Mariupolj.

V Mariupolju so po besedah visoke ukrajinske uradnice pokopali že najmanj 5000 ljudi, po njenih besedah pa jih je morda umrlo celo 10.000, navaja francoska tiskovna agencija AFP. S tem je potrdila najbolj črne scenarije o opustošenju mesta.

Rusija je medtem napadla še eno skladišče z gorivom v severozahodni Ukrajini. V Dubnu, Lucku, Lvovu, Mikolajivu in krajih v bližini prestolnice Kijev je bilo tako skupaj poškodovanih ali uničenih približno deset skladišč goriva.

Ruske oborožene sile so v ponedeljek izvedle tudi raketni napad na mesto Ljubotin v regiji okrog mesta Harkov na severovzhodu države in z zemljo zravnale več hiš, so sporočili ukrajinski uradniki.

V Harkovu je bil v večkratnem obstreljevanju poškodovan tudi objekt za jedrske raziskave. Mednarodna agencija za jedrsko energijo je sicer že potrdila, da "majhna količina jedrskega materiala v stavbi ni v nevarnosti".

Ker je ruska ofenziva na tleh nekoliko zastala, število žrtev pa je zraslo, se zdi, da se Moskva poslužuje vse bolj brutalnih taktik, navaja AFP. Zahodne sile trdijo, da so zabeležile dokaze o vojnih zločinih, ki jih že preiskuje tudi Mednarodno kazensko sodišče.

Britansko ministrstvo za obrambo je medtem dejalo, da naj bi v vzhodno Ukrajino kmalu prispelo okrog 1000 plačancev zasebnega vojaškega podjetja Wagner, vključno z vodilnimi člani te skupine.

Vojaško skupino Wagner, ki je izvajala ali še vedno izvaja več vojaških operacij v Afriki in na Bližnjem Vzhodu, imajo mnogi za "zasebno vojsko" ruskega predsednika Vladimirja Putina, še dodaja AFP. Zaradi vdora Moskve v Ukrajino je bila skupina že tarča sankcij.

Rusija je bila zelo verjetno prisiljena spremeniti prioritete in pripadnike Wagnerja iz njihovih drugih operacij preusmeriti v Ukrajino, predvsem "zaradi velikih izgub," po navedbah AFP trdijo Britanci.

Britanski BBC dodaja, da je "natančno število žrtev med ruskimi vojaki težko ugotoviti, saj sta ukrajinska in ruska vlada podali zelo različne ocene," večina potrjenih žrtev pa naj bi bilo med vojaki padalci, ki jih Rusija pogosto uporablja kot glavne sile za napad.

Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitri Peskov je medtem v ponedeljkovem intervjuju za ameriško javno radiotelevizijo PBS dejal, da Rusija v vojni proti Ukrajini niti slučajno ne namerava uporabiti jedrskega orožja. Pojasnil je, da v Rusiji sicer obstaja varnostni koncept, ki vključuje uporabo jedrskega orožja, toda to pride v poštev izključno v primeru, če je "ogrožen sam obstoj ruske države in naroda".

"Ti dve stvari sta jasno ločeni, torej obstoj ruske države in posebna vojaška operacija v Ukrajini. Nimata nobene zveze med seboj. Sicer pa ne dvomimo, da bodo vsi cilji naše posebne vojaške operacije v Ukrajini izpolnjeni," je dodal Peskov.

