Amnesty: »To, kar se dogaja v Ukrajini, je ponovitev tega, kar smo videli v Siriji«

Generalna sekretarka Amnesty International je ostro obsodila ruske vojne zločine v Ukrajini, razmere pa je primerjala z vojno v Siriji

Generalna sekretarka Amnesty International Agnes Callamard

© Wikimedia Commons

Generalna sekretarka organizacije Amnesty International Agnes Callamard je danes ostro obsodila ruske vojne zločine v Ukrajini, saj se število civilnih žrtev ob ruski invaziji še naprej povečuje. Ob tem je razmere v Ukrajini primerjala z vojno v Siriji, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"To, kar se dogaja v Ukrajini, je ponovitev tega, kar smo videli v Siriji," je Callamard dejala v Johannesburgu ob predstavitvi letnega poročila Amnesty International o stanju človekovih pravic v svetu.

"Presegli smo stopnjo vsesplošnih napadov, sedaj smo že sredi namernih napadov na civilno infrastrukturo. Kar so Rusi počeli v Siriji, se dogaja tudi tukaj," je dodala Callamard. Rusijo je ob tem obtožila, da je humanitarne koridorje spremenila v "smrtonosne pasti".

Direktorica Amnestyja za vzhodno Evropo Marie Struthers se je strinjala in na ločenem srečanju v Parizu povedala, da so v Ukrajini "zabeležili uporabo enakih taktik kot v Siriji in Čečeniji", vključno z napadi na civiliste in uporabo orožja, ki je po mednarodnem pravu prepovedano.

Callamard je oblegano ukrajinsko mesto Mariupolj primerjala s sirskim mestom Alep, ki ga je ob pomoči ruskega letalstva oblegal predsednik Bašar al Asad. Rusija je bila glavna podpornica sirske vlade v vojni, ki je izbruhnila marca 2011.

Callamard je dejala še, da Amnesty International "v tem trenutku opaža porast vojnih zločinov". Tudi ameriška vlada je prejšnji teden sporočila, da javne informacije in obveščevalni podatki dokazujejo, da je ruska vojska v Ukrajini zagrešila vojne zločine.

Generalna sekretarka Amnestyja je ob tem Rusiji očitala "predrznost spričo ohromljenega mednarodnega sistema" in obsodila "sramotno neukrepanje" institucij, vključno z Varnostnim svetom ZN, ki po njenem ni ustrezno ukrepal spričo grozodejstev v državah, kot so Mjanmar, Afganistan in Sirija.