Rusija Hrvaški: »Žaljivke in neutemeljene obtožbe na račun Putina so absolutno nesprejemljive«

Moskva je na Zagreb naslovila močan protest

Ruski predsednik Vladimir Putin

© kremlin.ru / WikiCommons

Rusija je na Hrvaško naslovila močan protest "zaradi žaljivih in neutemeljenih obtožb" hrvaškega ministra za zunanje zadeve Gordana Grlića Radmana o ruskem predsedniku Vladimirju Putinu, so sporočili z ruskega veleposlaništva v Zagrebu. Minister je Putina označil za vojnega zločinca, ruska stran pa je Zagreb opozorila na negativne posledice.

Grlić Radman je za nacionalni radio Hrvatski radio minulo sredo izjavil, da je Putin zakrivil vojne zločine, in izrazil upanje, da "ruski avtokratski režim" ne bo trajal večno.

"Takšno neodgovorno vedenje načenja tkivo dvostranskih rusko-hrvaških odnosov, ki letos obeležujejo 30 let," so se na ministrove izjave odzvali na ruskem veleposlaništvu v Zagrebu. "Žaljivi jezik in neutemeljene obtožbe na račun predsednika Ruske federacije so absolutno nesprejemljivi," so zapisali.

Rusiji se zdi nesprejemljivo, da je Grlić Radman rusko vlado poimenoval režim in si javno zaželel, da ne bi ostala več dolgo na oblasti.

Ruska stran je zato "naslovila močan protest Zagrebu" in ga uradno pozvala, naj ne izziva negativnih posledic za meddržavne odnose Rusije in Hrvaške. "Prav tako se nam zdi potrebno upoštevanje splošno sprejetih pravil mednarodne komunikacije in diplomatskega bontona," so se še dodali na veleposlaništvu.

Rusko veleposlaništvo se je minuli teden z odrtim pismom odzvalo tudi na izjave hrvaškega profesorja na katedri za mednarodno pravo na zagrebški pravni fakulteti Davorina Lapaša. Lapaš je za Večernji list komentiral Putinov napad na Ukrajino in izjavil, da gre za enega od najhujših zločinov v mednarodnem pravu.

Ruski veleposlanik v Zagrebu Andrej Nesterenko je v odprtem pismu zapisal, da so ga "zgrozili ocene in sklepi profesorja". Na koncu mu je svetoval, naj za pridobitev praktičnega znanja obišče bojišča v Ukrajini.