Beograd kot mesto za mirovna pogajanja med Ukrajino in Rusijo?

Srbski predsednik Aleksandar Vučić je Rusiji in Ukrajini kot mesto za pogajanja ponudil Beograd

Srbski predsednik Aleksandar Vučić

© Flickr

Srbski predsednik Aleksandar Vučić je med gostovanjem na srbski televiziji Happy razkril, da je Rusiji in Ukrajini kot mesto za mirovna pogajanja ponudil Beograd. O nedeljskih volitvah v Srbiji, na katerih drugič kandidira za predsednika republike, pa je dejal, da bo razočaran, če ne bo dobil vsaj 60-odstotne podpore.

"Želimo si, da bi čim prej prišlo do miru. Če nekdo misli, da je Beograd dobro mesto za to, bomo srečni, da ga ponudimo našim prijateljem iz Ukrajine pa tudi iz Rusije," je o srbski prestolnici kot o mestu za mirovna pogajanja dejal Vučić.

Ruski zunanji minister Segej Lavrov po njegovih besedah ni rekel, da bo Beograd mesto za mirovna pogajanja, ampak da bi bilo dobro mesto za to. Mirovna pogajanja med državama so se sicer včeraj nadaljevala v Istanbulu.

"Če se bodo želeli pogajati v Beogradu, nas ne bodo motili. Večkrat sem govoril z Lavrovom in on vse dobro razume," je še dejal Vučić. Dodal je, da je govoril tudi z ruskim veleposlanikom Aleksandrom Bocan-Harčenkom in ukrajinskim veleposlanikom Oleksandrom Aleksandrovičem. "Onadva dobro razumeta Srbijo in naše odnose ter odlično govorita srbsko. Mi nimamo veleposlanika, ki bi na primer govoril ukrajinsko," je pojasnil.

"Želimo si, da bi čim prej prišlo do miru. Če nekdo misli, da je Beograd dobro mesto za to, bomo srečni, da ga ponudimo našim prijateljem iz Ukrajine pa tudi iz Rusije."



Aleksandar Vučić,

srbski predsednik

Vučić se je med gostovanjem na televiziji Happy dotaknil tudi srbskih predsedniških in parlamentarnih volitev. Te bodo potekale v nedeljo, na njih pa Vučić in njegova Srbska napredna stranka veljata za favorita.

Vučić bo, če bo dobil manj kot 60 odstotkov glasov, to dojel kot neuspeh. "Bil bi zelo žalosten in zelo nezadovoljen zaradi vsakega glasu pod 60 odstotki in tega ne bi mogel skriti, čeprav bi bil edini, ki bi dvakrat zmagal v prvem krogu," je izjavil.

Zgodbo o fantomskih volivcih, o katerih poročajo nekateri srbski mediji, med njimi časnik Danas, pa je označil za neumnost.

Poštarji so po poročanju srbskih medijev do danes dostavili več sto "fantomskih" vabil na volitve na naslove, na katerih vabljene osebe sploh ne stanujejo. Opozicija v tem prepoznava neažurnost seznama volivcev in možnost za volilne prevare in manipulacije, državna uprava pa poziva, naj državljani vsa odvečna vabila prijavijo na notranje ministrstvo.

Vučić trdi, da ne more glasovati nihče, ki ga ni na volilnem seznamu, "mrtvec pa ne more vstati in glasovati". Poleg tega je opozoril, da ministrstvo za notranje zadeve ni prejelo niti ene prijave o "fantomskem" vabilu na volitve.

P2EV4UdIf70