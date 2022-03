Golob: »Tudi ostali del Slovenije, ne samo Ljubljana, si zasluži, da pride v stik z nami«

V Gibanju Svoboda so se na kampanjo odpravili tudi z avtobusom Svoboda, ki bo pred volitvami vsak dan obiskal drug kraj

Predsednik Gibanja Svoboda Robert Golob

© Borut Krajnc

V Gibanju Svoboda so se na kampanjo odpravili tudi z avtobusom, ki bo vsak dan obiskal drug kraj. Ob prvem dnevu se je "avtobus Svobode" ustavil tudi v Ljubljani. Predsednik stranke Robert Golob je povedal, da bodo glede sodelovanja na soočenjih vložili tožbo zoper RTVS, med njihovimi prvimi koraki pa bo odstranitev žice na meji.

Avtobus Svobode, kot so ga poimenovali v Gibanju Svoboda, bo na poti vsak dan, ko bo obiskoval različne regije in kraje po Sloveniji. "Ker si tudi ostali del Slovenije, ne samo Ljubljana, zasluži, da pride v stik z nami," je v Ljubljani povedal Golob.

Ob tem je napovedal tudi tožbo Radiotelevizije Slovenija (RTVS), v kolikor ne bodo ugodili njihovi pritožbi, da se jih v predvolilnih soočenjih obravnava kot parlamentarno stranko. Tak status so namreč v ponedeljek na RTVS dodelili Naši deželi Aleksandre Pivec. V Gibanju Svoboda so se pritožili, RTVS mora na pritožbo odgovoriti do danes zvečer.

V Gibanju Svoboda so namreč prepričani, da je v interesu javnosti, da se vsi kandidati, ki so resni pretendenti na teh volitvah, predstavijo v enaki meri, "ne pa zlobna interpretacija zakonov", je dejal Golob. "Ravno ta diskriminacija med nami in Našo deželo jasno pove, da RTVS nima namena iskati interesa javnosti, ampak interes ene stranke in enega vodje," je ocenil Golob. Po njegovi napovedi bodo bojkotirali vsa soočenja na RTVS, dokler njihovi zahtevi ne bo ugodeno.

Danes bo avtobus Svobode obiskal Belo Krajino, kjer si bodo ogledali tudi rezilno žico na meji. Golob je napovedal, da bo njihovo prvo simbolno dejanje odstranitev žice na meji. Tamkajšnji prebivalci so bili po Golobovih besedah sprva prepričani, da jim bo ta žica zagotovila varnost, a da jim le omejuje svobodo gibanja, zato jo bodo v Gibanju Svoboda simbolno odstranili, saj slednje zagotavljajo že v imenu. "In žica je tipični primer nesvobode," je dejal Golob.

Glede drugega bloka Nuklearne elektrarne Krško (Nek) je Golob dejal, da je jedrska energija naravni zaveznik v borbi za razogljičenje planeta. Vendar pa je po njegovem mnenju pred odločitvijo o kakršnikoli novi investiciji treba preučiti vse možne metodologije, dobavitelje, pripraviti temeljito investicijsko dokumentacijo in jo revidirati v tujini pri neodvisni mednarodni instituciji. "Šele takrat bomo takšen predlog potrdili na referendumu," je dodal.

Ugibanja o imenovanju Blaža Koroška na čelo podjetja Gen energija pa je komentiral z besedami, da gre za "sovražni prevzem podjetja s strani vladajoče politike".

ls9nIhTFIZw