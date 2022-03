Se ruska vojska res umika iz okolice Kijeva?

Pentagon in ukrajinska vojska skeptična glede ruskih trditev

"Rusija je premestila manjše število svojih enot iz okolice Kijeva, a se ne umika, ampak se morda pripravlja na večjo ofenzivo drugje v Ukrajini," je v torek opozoril tiskovni predstavnik Pentagona John Kirby. Tudi ukrajinska vojska ocenjuje, da je umik dela ruskih sil s front severno od Kijeva zgolj del prerazporeditev enot.

Torkovi rusko-ukrajinski pogovori v Istanbulu so prinesli prve znake optimizma, da je vojni v Ukrajini morda vendarle videti konec. Rusija je namreč napovedala veliko zmanjšanje svojih vojaških aktivnosti v okolici prestolnice Kijev in bližnjega Černigiva, kar je prvo tovrstno javno oznanilo ruske strani po napadu na Ukrajino pred nekaj več kot enim mesecem. Ta korak naj bi služil okrepitvi medsebojnega zaupanja v nadaljnjih pogovorih med državama.

Generalštab ukrajinske vojske je ponoči v svojem dnevnem poročilu o dogajanju na frontah potrdil, da je Rusija res umaknila nekaj svojih enot iz okolice Kijeva in Černigiva, a obenem ocenil, da gre le za prerazporejanje oziroma rotacijo enot in ne dejanski umik. Kot kaže, se namreč te enote zdaj premikajo na druge fronte na vzhodu Ukrajine, je po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočil vojaški vrh.

Podobnega mnenja so v Washingtonu, kjer je predstavnik Pentagona ponoči prav tako poudaril, da se z območja Kijeva umika le majhno število enot, medtem ko jih velika večina tam ostaja. "Videli smo umik le majhnega števila enot proti severu. Rusija ni uresničila cilja zavzetja Kijeva, kar pa ne pomeni, da je grožnje za Kijev konec," je dejal Kirby.

"Temu nismo pripravljeni reči umik. Kar imajo v mislih, je verjetno premeščanje za druge prioritete. Moramo biti pripravljeni na večjo ofenzivo na drugih območjih Ukrajine," je še dejal Kirby in dodal, da se je povečala ofenzivna aktivnost ruskih sil v Donbasu.

Tudi komunikacijska direktorica Bele hiše Kate Bedingfield je izrazila dvom glede ruskih trditev v torek. "Ruska najava ne sme nikogar zavesti," je sporočila in dodala, da si ruske aktivnosti v tem trenutku ne zaslužijo korenčka v obliki omilitve sankcij. "Osredotočati se moramo na palico," je dejala.

Na koncu se je na novinarski konferenci s singapurskim premierjem Leejem Hsijem Loongom na rusko najavo odzval še predsednik ZDA Joe Biden. "Bomo videli. Ne bom ničesar sklepal, dokler ne vidim dejanj. Imel sem pogovor s štirimi zaveznicami v Natu - Francijo, Veliko Britanijo, Nemčijo in Italijo, ki se strinjajo, da je treba počakati in videti kaj ponujajo," je dejal Biden in ponovil, da bodo ZDA v vmesnem času nadaljevale z močnimi sankcijami in ukrajinski vojski še naprej zagotavljale zmogljivosti za obrambo.

Britansko obrambno ministrstvo je medtem v svoji analizi dogajanja v Ukrajini v torek zvečer izpostavilo, da je ruska ofenziva na Kijev propadla, in kot najverjetneje napovedalo, da bo Rusija svojo bojno moč zdaj s severa Ukrajine premaknila na jugovzhod države. Obeta se krepitev ofenzive v regijah Lugansk in Doneck, menijo v Londonu, kar da je "tiho priznanje" Rusije, da le s težavo še ohranja odprtih več front.

Kot so še dodali, so ruske enote utrpele hude izgube in so se prisiljene vračati v Rusijo in Belorusijo na ponovno oskrbo in reorganizacijo, to pa predstavlja dodatno težavo za rusko logistiko. Zmanjšanje kopenskih manevrov naj bi skušala Rusija kompenzirati z okrepljenimi topniškimi in raketnimi napadi.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je medtem v torek zvečer sicer izrazil optimizem zaradi pozitivnih signalov iz Istanbula, a hkrati poudaril, da Ukrajina ne bo zmanjšala obrambnih prizadevanj, prav tako druge države ne bi smele začeti razmišljati o rahljanju sankcij.

"Lahko bi rekli, da so signali, ki prihajajo iz pogajanj, pozitivni, vendar pa ti signali ne zmanjšujejo števila eksplozij ali ruskih granat," je Zelenski dejal v video nagovoru. Izrazil je tudi dvom v ruske napovedi, da bodo zmanjšali vojaške aktivnosti. "Mi naših obrambnih dejavnosti ne bomo zmanjšali," je sporočil, mednarodno skupnost pa pozval, naj ne razmišlja o rahljanju sankcij proti Rusiji, dokler ta ne bo končala invazije.

Nasilje v Ukrajini se medtem nadaljuje. Med drugim je bilo danes na obrobju Kijeva slišati sirene in nove silovite eksplozije, poroča britanski BBC, ki dodaja, da zaenkrat ni jasno, ali te prihajajo z ukrajinske ali ruske strani.

Tarča ruskega obstreljevanja so še naprej Mariupolj in druga ukrajinska mesta. Ukrajinske sile naj bi medtem po navedbah oblasti samooklicane republike Lugansk na mesto Severodoneck izstrelila raketo iz t. i. sistema točka U. Število mrtvih v torkovem ruskem napadu v pristaniškem mesto Mikolajiv na jugu Ukrajine pa je po zadnjih podatkih reševalcev naraslo na 12, še 33 ljudi je bilo ranjenih.

