Pfizerju in Moderni odobrili drugi poživitveni odmerek cepiva

Ameriška Uprava za hrano in zdravila (FDA) je Pfizerju in Moderni odobrila uporabo drugega poživitvenega odmerka cepiva proti covidu-19 za starejše od 50 let

Ameriška Uprava za hrano in zdravila (FDA) je v torek podjetjema Pfizer in Moderna odobrila uporabo drugega poživitvenega odmerka cepiva proti covidu-19 za starejše od 50 let.

FDA se sicer še vedno osredotoča na milijone Američanov, ki se doslej sploh niso cepili. A tisti, ki so starejši od 50 let in to želijo, se lahko zdaj cepijo že četrtič. Pogoj je, da so od prvega poživitvenega odmerka minili vsaj štirje meseci.

Zeleno luč za to mora sedaj sicer prižgati še Center za nadzor nad nalezljivimi boleznimi (CDC), kar pa doslej ni bil problem.

V Izraelu že od začetka januarja starejšim od 60 let nudijo četrti odmerek Pfizerjevega cepiva, konec januarja so ga začeli ponujati vsem odraslim, ki spadajo v rizične skupine.

Izraelska študija je sicer pokazala, da naj bi imel drugi poživitveni odmerek mRNA cepiv le majhno korist pri zdravih mladih odraslih. Vendar pa je bilo v študijo vključeno majhno število ljudi.

