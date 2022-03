Na zaslišanje tudi tokrat nobene od prič, opravičil se je tudi Janša

Bi morali za priče odrediti prisilne privedbe?

Premier in predsednik SDS Janez Janša nerad hodi na zaslišanja ...

Ljubljana, 30. marca - Tudi na današnjo sejo preiskovalne komisije DZ o domnevno nezakonitem financiranju SDS ni bilo nobene od vabljenih prič. Komisija bi morala med drugim nadaljevati zaslišanje predsednika vlade Janeza Janše, a se je ta opravičil. To je razburilo poslance dela opozicije, slišati je bilo tudi pozive k odreditvi prisilne privedbe.

Za danes je bila predvidena seja preiskovalne komisije, na kateri bi nadaljevali zaslišanje premierja in predsednika SDS Janeza Janše, a se je za svojo odsotnost opravičil. Predsednik komisije Gregor Perič (Konkretno) je zato sejo odpovedal. Na drugi seji pa naj bi zaslišali še dve priči, Ajdo Brlec in Cvetka Sršena, a tudi njiju danes na zaslišanje ni bilo. Oba sta se tik pred zdajci opravičila že za predvideno zaslišanje minuli teden.

Da se priče ne udeležujejo zaslišanj, tiste, ki pridejo na sejo, pa na vprašanja na želijo odgovarjati, je razburilo poslance dela opozicije. Marko Koprivc (SD) je ocenil, da gre za nagajanje in onemogočanje dela komisije. Spomnil je, da na nadaljevanje zaslišanja čakajo že en mesec, zato je predlagal, naj predsednika vlade, če se bo znova opravičil, prisilno privedejo.

Perič je pojasnil, da so od premierja dobili predlog nadomestnega termina, glede ostalih dveh prič pa dopis odvetnika Francija Matoza, ki se je zavezal, da bodo priče na naslednje zaslišanje pristopile. "Naš cilj mora biti, da priče pridejo in jih lahko zaslišimo," je dejal Perič in predlagal, da za zaslišanja omenjenih prič poiščejo nov termin.

"Kabinetu predsednika vlade smo ponudili tri možne termine zaslišanja. Najprej deset dni ni bilo odgovora, ko so vendarle določili datum, pa se je Janša znova opravičil."



Jani Möderndorfer

Koprivc pa je opozoril, da Janša predlaga termin čez 14 dni, medtem ko je do državnozborskih volitev le še dobre tri tedne. "Gre za orkestrirano onemogočanje delovanja preiskovalne komisije," je ocenil poslanec SD.

Kritičen je bil tudi Jani Möderndorfer (LMŠ), ki je spomnil, da so kabinetu predsednika vlade ponudili tri možne termine zaslišanja. Kot je dejal, najprej deset dni ni bilo odgovora, ko so vendarle določili datum, pa se je Janša znova opravičil. Tudi on je ocenil, da gre za zavlačevanje, ter dejal, da se ustvarja vtis, kot da predsednik komisije pri tem sodeluje s pričami in Matozom.

Perič je takšne očitke zavrnil kot "precej kreativne" ter zagotovil, da je ravnal "v skladu s tem, kar mu je kot predsedniku naloženo". Sejo je nato prekinil in napovedal, da bo sklical novo, na kateri bodo, kot pričakuje, opravili zaslišanje vseh treh prič.