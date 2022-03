Večini Slovencev jemljejo vse, kar je za demokratično družbo pomembno

Naša podpora in želja, da imamo pri nas res javne medije, medije za ljudi, se bosta odrazili tudi na volitvah in kasneje v sodelovanju s sorodnimi organizacijami civilne družbe

Petkov protest za zaščito neodvisnih medijev

© Janez Zalaznik

Spoštovane novinarke in novinarji, vsi, ki ste zaposleni v javnih medijih!

Tokrat besede podpore nekaj več kot 4.400 članov Zveze združenj borcev za vrednote NOB Ljubljana, ki so jih njihovi delegati sprejeli na današnji redni letni skupščini, veljajo zaposlenim na javni in ne državni TV Slovenija, pa tudi na javnem in ne državnem Radiu Slovenija. Zakaj? Ker naši trenutni oblastniki ne ločijo med javnim in državnim in dan za dnem spodkopajo vse, kar jim doslej še ni uspelo uničiti. Tudi boj za neodvisno STA še ni končan.

Bliža se 27. april, dan ustanovitve OF, ki je večino slovenskega naroda združila in poenotila v boju proti nacifašizmu in ga popeljala do zmage in osvoboditve 9. maja 1945. Enotni smo bili tudi ob osamosvojitvi leta1991. Kasneje pa se je začel razkol, ki ni bil še nikoli po drugi svetovni vojni tako globok, kot je danes. In zakaj? Zato, ker se nekateri kar naprej vračajo v preteklost, provocirajo, izzivajo in v obdobjih, ko so na oblasti, mislijo, da lahko to počnejo kar vse povprek. Večini Slovencev, tudi zaposlenim na javni RTV Slovenija in na javni STA, jemljejo vse, kar je za demokratično družbo pomembno. Tudi pravico do poštenega in korektnega podajanja informacij, mnenj in stališč novinark in novinarjev javne RTV Slovenija in njihovih gostov. Ne bomo ponavljali vseh v tem obdobju zapisanih mnenj in kritik o njihovem početju. Enotni smo v obsodbi sleherne njihove nepoštene poteze, pa kjer koli so jo že naredili. Prav zadnje dni smo priča njihovemu hitenju tudi na drugih področjih. Naša podpora pa vam spoštovani zaposleni v javnih medijih, novinarke in novinarji, ne bo samo enkratna. Naša podpora in želja, da imamo pri nas res javne medije, medije za ljudi, se bosta odrazili tudi na volitvah in kasneje v sodelovanju s sorodnimi organizacijami civilne družbe.

Za ZZB NOB Ljubljana,

predsednica Julijana Žibert

**Izjava podpore novinarkam in novinarjem, zaposlenim v javnih medijih, ki so jo delegati Združenj in društev Zveze združenj borcev za vrednote NOB Ljubljana sprejeli na redni letni skupščini, 30. marca 2022**