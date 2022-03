Bo vlada danes le razkrila Umarjevo novo napoved?

Poslabšano napoved gospodarske rasti je obravnavala že prejšnji teden, na dnevnem redu danes je spet ni

Predsednik vlade Janez Janša in njegov gospodarski minister Zdravko Počivalšek

© Borut Krajnc

Predstavniki Urada za makroekonomske analize in razvoj (Umar) so bili po zanesljivih informacijah prejšnji teden na seji vlade precej nepričakovano prekinjeni. Predstavniki Umarja namreč na seji ministrskemu zboru zgolj predstavijo nove izračune gospodarske rasti, pa tudi zaposlenosti, inflacije in plačilno-bilančne statistike, saj vlada nanje nima – vpliva le, kdaj bodo javno objavljeni.

Zato se zdi, da vlada nemara taktizira z objavo, saj so napovedi zlasti zaradi negotovosti, povezanih z Ukrajino, popravljene navzdol. Po poročanju STA, ki se sklicuje na neuradne informacije, naj bi bila Umarjeva nova, to je spomladanska napoved, za letos popravljena iz 4,6 na 4,2 odstotka, prihodnje leto iz 3,3 na tri odstotke, za leto 2024 pa naj bi Umar napovedoval 2,8-odstotno rast. STA poroča, da vlada obravnave novi napovedi Umarja ni uvrstila na današnjo sejo. Na Umarju so komentirali le, da je napoved pripravljena in glede na vse znane podatke, informacije in predpostavke realistična.

Ker so Umarjeve napovedi osnova za pripravo proračunskih dokumentov in načrtovanje porabe, vsak popravek napovedi pod vprašaj postavlja obstoječe proračunske dokumente in načrte.

Ker so Umarjeve napovedi osnova za pripravo proračunskih dokumentov in načrtovanje porabe, vsak popravek napovedi pod vprašaj postavlja obstoječe proračunske dokumente in načrte. Dodatno poslabšanje gospodarske rasti je sicer slabo zlasti v luči opozoril, ki jih vztrajno daje tudi Fiskalni svet, in sicer, da je vladajoča koalicija že uzakonila vrsto predvolilno všečnih ukrepov, ki pa bodo letos in v naslednjih letih prinesli velike, po več sto milijonske izpade v proračun – zadnji tak je bil spremenjen zakon o dohodnini.

Evropska komisija je že pred približno tremi tedni poslabšala napovedi za Slovenijo, in sicer za letos za 0,4 odstotne točke na 3,8 odstotka. Leta 2023 naj bi se umirila na 3,6 odstotka.