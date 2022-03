Depolitizacija policije

Zadnji dve leti smo bili priče lomastenju po policiji, ki ji zaradi načina vodenja in usmerjanja ne zaupa ne javnost ne politika

Policija je bila v času Janševe vlade žal prisiljena grobo kršiti človekove pravice

© Borut Krajnc

Policija je druga institucija, v katero je posegla sedanja oblast – tudi s spremembo zakonov. Odprava spremembe enega, to je zakona o organiziranosti in delu v policiji, je zajeta v omenjenem omnibusnem zakonu. A glavni problem so vodilni kadri v policiji.