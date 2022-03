Prednostne naloge nove koalicije, ki se nakazuje po 24. aprilu, so že jasne

Kako naj bi se po 24. aprilu verjetna koalicija lotila odpravljanja posledic razgradnje, ki se je v zadnjih dveh letih zgodila na vrsti področij?

Glas ljudstva potuje po Sloveniji in poziva na volitve, vladajoča koalicija jih označuje za tuje plačance

© Janez Zalaznik

Gibanje Svoboda in stranke koalicije KUL (SD, Levica, LMŠ in SAB) so 23. marca podpisali prvo skupno protestno izjavo s formalno zavezo: po volitvah bodo ustvarili nov zakonski okvir, ki bi omogočil »profesionalno in neodvisno delo novinark in novinarjev RTV Slovenija«. To je prva konkretna zaveza teh petih strank, ki bi se po zadnji anketi agencije Ninamedia, izvedeni med 21. in 24. marcem, uvrstile v državni zbor (ob SDS, NSi, Povežimo Slovenijo) in zasedle 55 od 90 sedežev. Odločile bodo seveda šele volitve. A poraja se vprašanje: kako naj se po 24. aprilu ta pričakovana koalicija loti odpravljanja posledic razgradnje, ki se je v zadnjih dveh letih zgodila na vrsti področij?