Je omnibusni zakon lahko sporen?

Pravniki nasprotujejo omnibusnim zakonom, vendar pa je predlog Inštituta 8. marec poseben, saj zgolj vrača določila enajstih zakonov v stanje pred spremembami

Začetek zbiranja podpisov za vložitev zakona za vrnitev v normalno realnost po volitvah

© Borut Krajnc

Čeprav pravniki praviloma ostro nasprotujejo omnibusnim zakonom, saj ti s hkratnim posegom v vrsto drugih zakonov povzročajo pravno nepreglednost in so v nasprotju s pravnim načelom jasnosti in določnosti, pa nekateri pravniki pri konkretnem omnibusnem zakonu vendarle opozarjajo na posebnosti. »Kot pravnik povsem razumem zadržke, a konkreten omnibus zakon je nekoliko poseben. Ne bo uzakonil nekih novih, nejasnih in še neznanih pravil ter s tem povzročil nove pravne negotovosti, pač pa bo zgolj povrnil pravila v stanje pred slabimi in tudi škodljivimi spremembami, ki jih je samovoljno sprejela zdajšnja vladna koalicija, ob ignoranci pozivov strokovne javnosti, naj takih sprememb ne sprejmejo,« pojasnjuje pravnik Aljoša Petek iz Pravnega centra za varstvo človekovih pravic in okolja – PIC.