Janša in vlada nad Inštitut 8. marec

V petek je Inštitut 8. marec prejel nenadno pismo inpektorja za notranje zadeve, ki nevladno organizacijo med vrsticami obtožuje, da vodi nezakonito volilno kampanjo. Inštitut 8. marec je ena najbolj dejavnih nevladnih organizacij v Sloveniji, prav ta teden je začela z zbiranjem podpisov državljanov za predlog omnibusnega zakona, ki odpravlja najbolj škodljive zakonske posege vlade pod vodstvom Janeza Janše in naj bi ga v zakonodajni postopek s podpisi državljanov vložili po izvolitvi novega državnega zbora.

V petek je Inštitut 8. marec torej prejel poziv inšpektorja za notranje zadeve Marka Kandolfa. Naj povemo, da je bil Kandolf imenovan le dan prej s strani vlade na to mesto – zdaj se kaže, da z urgentno nalogo, da nemudoma začne pritiskati na nevladne organizacije, ki so moteče za vlado. Kandolf v dopisu sicer navaja, da je prejel anonimne prijave, da Inštitut 8. marec izvaja nezakonito volilno kampanjo, na podlagi tega pa od njih zahteva, da dokažejo, da ni res – pri čemer je dokazno breme na državnem organu, kar že v izhodišču dela dopis zelo nenavaden. A to še ni vse. Inšpektor za notranje zadeve Kandolf namreč v njem namenoma navaja le drugi odstavek prvega člen zakona o volilni in referendumski kampanji, ki zgolj določa, da so volilna kampanja vse politične oglaševalske vsebine in druge oblike politične propagande, katerih namen je vplivati na odločanje volivk in volivcev pri glasovanju na volitvah.« A zakon tudi jasno določa, kdo šteje za organizatorja volilne kampanje: »Volilno kampanjo lahko organizirajo sam kandidat ali kandidatka (v nadaljnjem besedilu: kandidat), predstavnik predlagatelja kandidatov ali list kandidatov, politična stranka ali druga pravna ali fizična oseba.« Organizator volilne kampanje je torej po zakonu lahko le organizacija ali posameznik, ki ima svoje kandidate na volitvah - tisti, ki se tako ali drugače oglašajo v času kampanje, pa seveda ne. Zakon je popolnoma jasen.

A da bo prišlo do napada vlade na Inštitut 8. marec se je dalo slutiti že preteklih dneh. Premier in predsednik SDS Janez Janša in predsednik SMC – Konkretno in minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek sta Inštitut 8. marec ta teden že napadla na Twitterju in v svojih izjavah. Očitno je bilo, da bodo tudi na Inštitut 8. marec – ki ga vodi aktivistka Nika Kovač - poskusili pritisniti na podoben način, kot pritiskajo na Protestno skupščino, njene vidne člane ter protestnike. Slednji že leto in pol doživljajo različne oblike šikaniranja, vključno z drakonskimi denarnimi kaznimi in drugimi oblikami preganjanja.

A pritiska oblasti ne doživlja le Inštitut 8. marec: lani nastala pobuda Glas ljudstva, ki združuje več kot sto civilnodružbenih organizacij, se je pred dvema tednoma odpravila na pot po Sloveniji. Potujoči festival demokracije Mi bomo odločali: Gremo volit! se je ustavil že v številnih mestih po državi, kjer ljudi nagovarja k udeležbi na državnozborskih volitvah 24. aprila. In premier Janša je pobudnike akcije na Twitterju obtožil, da kršijo zakon o volilni in referendumski kampanji, češ da bi morali zaradi svojih dejavnosti odpreti poseben transakcijski račun, tako kot se to pred volitvami pričakuje od političnih strank. »Nevladne organizacije delajo kampanjo za levičarske stranke in sicer protizakonito. V Sloveniji velja, da če želiš sodelovati v kampanji, moraš odpreti volilni račun,« je njegovo izjavo na TV Celje povzel celo uradni vladni račun na Twitterju. Kot smo navedli, ta Janpeva izjava ne drži – zakon je v 3. členu popolnoma jasen.

Kljub temu smo za razlago zakona o volilni in referendumski kampanji zaprosili pristojno ministrstvo za javno upravo. Odgovor smo prejeli že v začetku tedna, torej še preden je inšpektor Kandolf poslal pismo Inštitutu 8. marec. Njihov odgovor je bil jasen: »Zakon v prvem členu določa, da sodijo v volilno kampanjo vse politične oglaševalske vsebine in druge oblike politične propagande, katerih namen je vplivati na odločanje volivk in volivcev pri glasovanju na volitvah«. Če je delovanje v zvezi z volitvami namenjeno obveščanju in spodbujanju državljanov, naj se udeležijo glasovanja, kot to velja za potujoči festival demokracije, pa to še ne pomeni izvajanja volilne kampanje so bili jasni na ministrstvu. »Glede na to se v tem primeru ne uporabljajo določbe zakona o volilni in referendumski kampanji v zvezi z odprtjem posebnega transakcijskega računa in druge obveznosti, ki jih zakon določa za organizatorje volilne kampanje,« so bili jasni na ministrstvu.

Ne dvomimo, da bo bomo v prihodnjih dneh videli pritiske premierja Janše in ministra Počivalška na ministrstvo, ki ga vodi Boštjan Koritnik, naj spremenijo svoje mnenje. A zakon o volilni kampanji je popolnoma jasen: Organizator volilne kampanje je lahko le organizacija ali posameznik, ki je na volitve uvrstila svoje kandidate. Vse ostale dejavnosti državljanov pred volitvami in glede njih pa so pač temeljna ustavna pravica. Vsak ima lahko mnenje o volitvah, strankah, kandidatih, in vsak državljan in organizacija ima pravico drugim sporočati svoje mnenje, ga izražati, vsak lahko organizira srečanja, okrogle mize ali pa celo festival. Zato se imenujejo volitve praznik demokracije.