Ustvarjalcem oddaj Studio City, Tarča in Tednik v znak podpore predali 40.000 podpisov

V Inštitutu 8. marec so ob informaciji, da do 9. maja na sporedu ne bo oddaje Studio City, za čas volilne kampanje pa tudi ne oddaj Tarča in Tednik, začeli z javno spletno peticijo zbiranja glasov podpore tem oddajam.

© Črt Piksi

Predstavniki Inštituta 8. marec so včeraj ustvarjalcem oddaj Studio City, Tarča in Tednik v znak podpore predali 40.000 podpisov. Članica inštituta Kristina Krajnc je ob predaji podpisov dejala, da je vsak od teh podpisov podpora ne samo tem oddajam, ampak tudi neodvisnemu novinarstvu, javni nacionalni televiziji in kritičnemu razmišljanju.

V Inštitutu 8. marec so ob informaciji, da do 9. maja na sporedu ne bo oddaje Studio City, za čas volilne kampanje pa tudi ne oddaj Tarča in Tednik, začeli z javno spletno peticijo zbiranja glasov podpore tem oddajam. Od 15. do 31. marca so jih zbrali več kot 40.000, je na novinarski konferenci povedala Kristina Krajnc.

Članica inštituta Sara Ugrin je ob predaji podpisov dejala, da moramo biti v času, ko smo priča vse pogostejšim neposrednim napadom na demokracijo, politizaciji in pritiskom na neodvisno novinarstvo, solidarni. "Solidarni do tistih, ki se borijo, da njihovi kritični glasovi ne bi bili utišani, solidarnih do tistih, ki v našem imenu postavljajo težka, neodvisna vprašanja. Ker imamo pravico vedeti, razumeti in biti informirani," je dejala.

"Radiotelevizija Slovenija (RTV) ne more biti podrejena nikomur. Pripadati mora izključno državljankam in državljanom ter ljudem, ki ustvarjajo radijske in televizijske programe. In ti ljudje morajo delati svobodno, neodvisno, brez pritiskov, saj lahko le tako podajo, kar se da jasno sliko resnice."



Dan Podjed,

antropolog

Na novinarski konferenci je spregovoril tudi antropolog Dan Podjed. Po njegovih besedah Radiotelevizija Slovenija (RTV) ne more biti podrejena nikomur. "Pripadati mora izključno državljankam in državljanom ter ljudem, ki ustvarjajo radijske in televizijske programe. In ti ljudje morajo delati svobodno, neodvisno, brez pritiskov, saj lahko le tako podajo, kar se da jasno sliko resnice," je poudaril.

© Črt Piksi

Pisatelj Tadej Golob je opozoril, da, "če pade Studio City, je to velik korak proti temu, da RTV postane ne javna, ampak partijska". Glasbenik Boštjan Narat je spomnil na zakon o javni RTV, ki je v veljavi že 15 let. "Vemo tudi, da je bila vmes kopica vlad, ki tega zakona ni spremenila in verjetno bi bil odgovor, da je za to umanjkalo politične volje, kar pa v prevodu pomeni, da očitno zakon, tak, kot je, ustreza še marsikomu drugemu, ne samo vladajoči politiki," je dejal Narat. Prihodnjo vlado je pozval, da končno zbere politično voljo in poskrbi, da se zakonodaja spremeni.

V inštitutu so ob podpisu peticije ljudi pozvali, da pišejo tudi varuhinji pravic gledalcev in poslušalcev RTV Slovenija, ki je prejela okoli 400 dopisov.

Argument televizije Slovenija in varuhinje je bil, da z umikom oddaj le izpolnjujejo zakonske dolžnosti in da gre za klasično prilagoditev programa v predvolilnem času. Po besedah Krajnc teh argumentov ne morejo sprejeti, kot je dejala, je v kampanji leta 2018 odpadlo bistveno manj oddaj.