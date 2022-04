»Malo že sprejemamo stave, kdo od ‘naših’ rabi službo v Kopru, ker bo po volitvah brez službe«

Eugenija Carl o marionetnem avtokratku v vrhu RTV Slovenija, ki ga bo politika izpljunila

Eugenija Carl, novinarka TV Slovenija, ki živi in dela na Obali

© Uroš Abram

Novinarka RTV Slovenija Eugenija Carl, prejkone najpogumnejša novinarka na javni radioteleviziji, ko gre za javno razkrivanje političnih rabot v hiši, o novih metodah v ravnanju vodstva RTV Slovenija v svojem zapisu na Facebooku:

»Še malo obveščanja o modusih ravnanja z ljudmi na nekoč javni radioteleviziji RTV:

mali marionetni avtokratek, beri generalni direktor (sc. Andrej Grah Whatmough), je včeraj razrešil vodjo Regionalnega RTV centa Koper Marka Fillija. Ga je predhodno poklical k sebi in mu predočil morebitne napake, izrazil nezadovoljstvo z njegovim delom, morda naštel zgrešene tehnične in finančne projekte, morebitne druge rabote? O, ne. Fillija je poklicala gospa s kadrovske in mu povedala, da ni več vodja in da prehaja na staro delovno pogodbo.

Prav tako je šele včeraj izvedel, da ga je generalni že pred pol meseca odstranil s funkcije pomočnika za tehniko in investicije, mu odvzel pooblastila in tja nastavil dva svoja izbranca. Ne za prvo ne za drugo razrešitev ni navedel razlogov.

No, Filli ima še srečo. Voditeljici Dnevnika Elen Batista Štader je na predbozični večer priletel mail, da ne bo več vodila Dnevnika in da jo vračajo v Koper. Do danes od odgovorne urednice Jadranke Rebrnik ali kogar koli drugega ni prejela nobene razlage.

Takih razrešitev in premestitev je še več, vse na isti način. Način, da ti človeške reve ne upajo pogledati v oči. Nobena funkcija ni večna, a obstajajo človeški in spoštljivi načini, kako delavcu to skomunicirati. Politični nastavljenci tega očitno ne zmorejo. Z ljudmi se dela kot s smetmi.

In tako imamo zdaj stanje multipraktorstva. Mladenič v prevelikih čevljih, ki ga bo politika izpljunila takoj, ko ga ne bo več potrebovala in teh filmov smo se že nagledali, je zdaj hkrati general, oficir za TV, podporočnik za pravne posle in kadre, morda že od ponedeljka še pomorski kadet v Kopru.

Malo že sprejemamo stave, kdo od ‘naših’ rabi službo v Kopru, ker bo po volitvah brez službe.

Sama imam v igri Simonoviča. Pa Periča.«

**Avtorjev komentar je bil najprej objavljen na spletnem blogu IN MEDIA RES**