Janša: »To so množični zločini proti človečnosti«

Rusija zanika poboje civilistov v Buči, slovenski premier pa je ruski armadi očital, da se vede kot "horda rabljev KGB v Katinu"

Janez Janša in višegrajci pri ukrajinskem predsedniku Volodimirju Zelenskem

© president.gov.ua

Premier Janez Janša je danes na Twitterju ostro obsodil domnevna grozodejstva, ki naj bi jih po navedbah Kijeva in poročanju nekaterih medijev v kraju Buča nedaleč od ukrajinske prestolnice zagrešila ruska vojska. Dogajanje v Ukrajini je ob tem primerjal s tragedijo v poljskem Katinu med drugo svetovno vojno. V Moskvi so odgovornost za poboje zavrnili.

"To so množični zločini proti človečnosti. Ruska armada se vede kot horda rabljev KGB v Katinu. Ter v številnih drugih krajih pred in po tem. Nikoli ne prevzema odgovornosti. Potem ko smo videli pokol v Buči, nas je groza sploh pomisliti, čemu bomo priča v Mariupolju," je tvitnil premier Janša.

V Ukrajini po umiku ruske vojske z območja Kijeva zdaj prihajajo na dan poročila o domnevnih o ruskih pobojih ukrajinskih civilistov, ki jih številni že primerjajo z vojnimi zločini in terjajo preiskavo. Eden večjih naj bi se zgodil v Buči, dostop do katere je bil skoraj mesec dni povsem onemogočen, ukrajinske enote so tja prodrle šele v zadnjih dneh.

Po prvih navedbah župana Buče naj bi tam v množičnem grobišču pokopali skoraj 300 ljudi, saj naj bi bile ulice prekrite s trupli. Tudi tuji mediji so poročali o pretresljivih prizorih in truplih, ki ležijo kar na ulicah.

Moskva: To je le še ena produkcijo režima v Kijevu za zahodne medije

Rusko obrambno ministrstvo je zatrdilo, da ruske sile niso ubile civilistov v kraju Buča nedaleč od ukrajinske prestolnice. Kot je zatrdilo, v času, ko je bila Buča pod rusko zasedbo, niti en lokalni prebivalec ni bil žrtev kakršnihkoli nasilnih dejanj. Dodali so še, da je ruska vojska tamkajšnjim prebivalcem dostavila 452 ton pomoči.

Kot je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP še zatrdilo ministrstvo, so imeli vsi prebivalci "možnost, da svobodno zapustijo naselje v smeri severa", saj so predmestja Kijeva južno od Buče takrat neprestano obstreljevale ukrajinske sile.

Pretresljive fotografije in videoposnetke trupel, ki prekrivajo ulice Buče, so v Moskvi označili kot provokacijo in "še eno produkcijo režima v Kijevu za zahodne medije".

Ministrstvo je obenem poudarilo, da so ruske sile Bučo zapustile že v sredo, 30. marca, dan potem, ko je Moskva napovedala bistven umik svojih sil z območja Kijeva in Černigiva v Ukrajini. Omenjeni posnetki so nato v javnost prišli šele v soboto, so opozorili.

"Tovrstne navedbe so se pojavile šele kasneje, potem ko so v kraj prispeli pripadniki ruskih varnostnih služb."



Rusko obrambno ministrstvo

Sam župan Buče Anatolij Fedoruk je 31. marca potrdil odhod ruskih sil in pri tem ni niti omenil kakšnega ubitega civilista z rokami, zvezanimi na hrbtu. Tovrstne navedbe so se pojavile šele kasneje, potem ko so v kraj prispeli pripadniki ruskih varnostnih služb, so še izpostavili na ruskem ministrstvu.

V Ukrajini po umiku ruske vojske z območja Kijeva zdaj prihajajo na dan poročila o domnevnih ruskih pobojih ukrajinskih civilistov, ki jih številni že primerjajo z vojnimi zločini in terjajo preiskavo, ugiba se že tudi o novih sankcijah Zahoda.

Eden večjih pokolov naj bi se zgodil v Buči, dostop do katere je bil skoraj mesec dni povsem onemogočen, ukrajinske enote so tja prodrle šele v zadnjih dneh.

Ukrajinska generalna tožilka Irina Venediktova je po poročanju AFP danes sporočila, da so na območjih širše kijevske regije, s katerih so se Rusi umaknili, doslej našli 419 trupel civilistov. Od tega so jih 140 že pregledali forenziki.

SGwJ1lnPnHE

zK0pxZLfe5g

0zRtcIA187k