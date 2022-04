Vučić razglasil zmago na volitvah v Srbiji

Srbski predsednik je ocenil, da je dobil okoli 60 odstotkov glasov, čeprav uradnih rezultatov še ni bilo

Srbski predsednik Aleksandar Vučić

Srbski predsednik Aleksandar Vučić je že ponoči razglasil zmago na volitvah, čeprav uradnih rezultatov še ni bilo. "Vesel sem, da je velika večina ljudi glasovala in pokazala, da je srbska družba demokratična," je Vučić dejal v televizijskem nagovoru in ocenil, da je dobil okoli 60 odstotkov glasov.

"V nobenem trenutku ni bilo negotovosti," je po poročanju tujih tiskovnih agencij še dejal Vučić. Priznal je velik vpliv vojne v Ukrajini na volitve. "Vpliv ukrajinske vojne na izide je bil ogromen," je dejal.

Srbski predsednik, čigar država je tradicionalna ruska zaveznica in proti Moskvi zaradi napada na Ukrajino ni uvedla sankcij, je sicer vojno izkoristil v svoj prid, saj se je volivcem skušal prikazati kot porok stabilnosti v nemirnih časih.

Zanikal je tudi, da bi na volitvah prihajalo do kakršnih koli nepravilnosti. V nedeljo so sicer potekale presedniške in parlamentarne volitve, ponekod, me drugim v Beogradu, pa tudi lokalne.

Volilna komisija naj bi uradne izide volitev sporočila šele danes zvečer, a glede na izide vzporednih volitev se Vučiću obeta prepričljiva zmaga na predsedniških volitvah že v prvem krogu.

Glede na prve ocene, ki sta jih po zaprtju volišč v Srbiji objavili agencija za javnomnenjske raziskave Ipsos in Center za svobodne volitve in demokracijo (Cesid), naj bi Vučićevi Srbski napredni stranki pripadlo 121 od 250 poslanskih sedežev, njihovim dosedanjim koalicijskim partnerjem socialistom 32 sedežev, vodilni opozicijski listi Združeni za zmago Srbije pa 36.

Na predsedniških volitvah naj bi Vučićev najresnejši protikanditat Zdravko Ponoš, predstavnik koalicije Združeni za zmago Srbije, dobil okoli 17 odstotkov glasov.

Ponoš je sicer v prvem odzivu dejal, da so volitve "začetek konca Aleksandra Vučića".

Volitev naj bi se glede na prve ocene volilne komisije udeležilo okoli 60 odstotkov volivcev, kar je za deset odstotnih točk manj kot leta 2020. Sodelovali so lahko tudi Srbi s Kosova, ki pa niso mogli glasovati na Kosovu, temveč so se morali pripeljati v Srbijo.

