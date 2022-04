Orban ponovno zmagal

Na nedeljskih parlamentarnih volitvah na Madžarskem je vnovič prepričljivo zmagala stranka Fidesz

Madžarski premier Viktor Orban

© Pietro Naj-Oleari / Flickr

Na nedeljskih parlamentarnih volitvah na Madžarskem je vnovič prepričljivo zmagala stranka Fidesz madžarskega premierja Viktorja Orbana, ki je po preštetih 90 odstotkih glasovnic dobila 54 odstotkov glasov in naj bi imela v novem parlamentu 135 od 199 sedežev. Opozicija je osvojila 35 odstotkov glasov.

Orbanovi stranki se tako znova obeta dvotretjinska večina v parlamentu. Opozicija pod vodstvom Petra Marki-Zayja naj bi imela v novem parlamentu 56 sedežev, poročajo tuje tiskovne agencije.

Orban, ki je na oblasti že 12 let, je zmago razglasil že v nedeljo zvečer. "Takšna prepričljiva zmaga se vidi z Lune in gotovo tudi iz Bruslja," je dejal. Kot je nadaljeval, se bo tokratne zmage zagotovo spominjal do konca življenja.

Da jo je dosegel, se je moral namreč boriti proti številnim sovražnikom, pri čemer je med drugim izpostavil ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega. Ta mu je nedavno v svojem nagovoru voditeljem EU očital dvoličnost in ga pozval, naj se končno odloči, ali je na strani Rusije in njenega predsednika Vladimirja Putina ali na strani Ukrajine in Evrope.

Kot sovražnike je sicer naštel še "lokalne levičarje", mednarodno levico, "birokrate v Bruslju", "denar in institucije cesarstva" ameriškega milijarderja madžarskega rodu Georgea Sorosa ter osrednje mednarodne medije. "Še nikoli nismo imeli toliko sovražnikov naenkrat," je opozoril, a vendarle spomnil tudi na tiste, ki so "prijatelji".

"Svet lahko vidi, da ima Madžarska dobro srce za svoje ameriške prijatelje, Poljake, Italijane, Špance, Srbe, Avstrijce. Nocoj v Budimpešti je lahko ves svet videl, da so zmagali krščanska demokracija, konservativna in patriotska politika. Pošiljamo sporočilo Evropi, da to ni preteklost, to je prihodnost," je izpostavil Orban in dodal: "Ubranili smo suverenost in svobodo Madžarske."

Njegov protikandidat Marki-Zay, ki je vodil doslej prvič združeno opozicijo, je poraz v nedeljo zvečer priznal. Kot je dejal, je žalosten in razočaran, pa tudi šokiran, saj ni pričakoval tako prepričljive zmage Fidesza.

"Ne želim skrivati svojega razočaranja, svoje žalosti (...) Vedeli smo, da bo to neenak teren. Priznavamo, da je Fidesz prejel ogromno večino glasov. A še vedno trdimo, da volitve niso bile demokratične in svobodne," je vztrajal.

Ponovil je, da so se borili v izredno neenakih pogojih proti kampanji "sovraštva in laži". Fidesz po njegovem ni zmagal pošteno in častno, ampak s "propagando". Kot je spomnil, so bili prisiljeni v boj stopiti v "z zvezanimi rokami in s kopjem v hrbtu". Opozicija ne izpodbija rezultata volitev, ampak le to, da so bile volitve demokratične in svobodne, je pojasnil.

Kot dodaja nemška tiskovna agencija dpa, imajo zmagovalci v politiki številne prijatelje, medtem ko poraženci ponavadi ostanejo sami. Tako je nedeljski nastop Marki-Zaya minil brez prisotnosti kateregakoli od voditeljev šestih opozicijskih strank, ki so ga podprle kot svojega premierskega kandidata na volitvah. So pa nestrankarskega konservativca in prepričanega katolika spremljali soproga in njunih sedem otrok.

"Ostajamo tukaj (...) oblasti za petami," je privržencem kljub vsemu še zatrdil Marki-Zay. "Nadaljevali bomo z bojem, ki nam ga nalagata naša vest in domoljubje (...) Ta boj ni bil zaman," je poudaril in dodal, da se ne smejo predati, saj "bo v težkih časih, ki prihajajo, potreba po enotnosti še večja". A analitiki že ocenjujejo, da je Marki-Zayeve politične kariere bolj ali manj konec.

