Zelenski: »Ruski vojaki so morilci, posiljevalci in roparji, ki sami sebe imenujejo vojska«

Ukrajinski predsednik je dejal, da si želi, da bi "matere ruskih vojakov videle trupla ubitih ljudi v Buči, Irpinu in Hostomelu"

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je, potem ko so v mestih v okolici Kijeva, od koder so se umaknile ruske sile, odkrili številna trupla civilistov, ponoči v video nagovoru dejal, da "se je na Ukrajino zgrnilo koncentrirano zlo". Ruske sile je označil za "morilce, mučitelje, posiljevalce in roparje, ki sami sebe imenujejo vojska".

Zelenski je dodal, da si ruske sile po tem, kar so naredile, zaslužijo smrt, poročajo tuje tiskovne agencije.

"Rad bi, da vsi voditelji Ruske federacije vidijo, kako se izvršujejo njihovi ukazi."



Volodimir Zelenski,

ukrajinski predsednik

Del nagovora je Zelenski povedal v ruščini. Dejal je, da si želi, da bi matere ruskih vojakov videle trupla ubitih ljudi v Buči, Irpinu in Hostomelu. "Rad bi, da vsi voditelji Ruske federacije vidijo, kako se izvršujejo njihovi ukazi," je dodal.

Dejal je, da so oblikovali posebno telo, ki bo preiskovalo zločine na območjih okoli Kijeva, od koder so se umaknile ruske sile. Po navedbah ukrajinske generalne tožile Irine Venediktove so doslej našli trupla 410 civilistov ter tudi množične grobove.

Rusija odgovornost za poboje zanika ter trdi, da je to delo ukrajinskih nacionalistov, ki hočejo odgovornost podtakniti Rusiji. Moskva je za danes zahtevala zasedanje Varnostnega sveta ZN o tem.

Ed6Nzc5F2s4