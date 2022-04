Zelenski na podelitvi nagrad grammy

"Kaj je večje nasprotje glasbi kot je vojna? Tišina uničenih mest in pobiti ljudje," je na podelitvi glasbenih nagrad dejal ukrajinski predsednik

Ameriški glasbenik iz New Orleansa Jon Batiste, ki je zaslovel z nastopi v komični oddaji Stephen Colbert Show, je na nedeljski podelitvi glasbenih nagrad grammy v Las Vegasu osvojil pet nagrad, vključno z najbolj prestižno za album leta za ploščo We Are. V podelitev se je vključil tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

Batiste je dobil še grammyje za najboljši nastop v zvrsti ameriške korenine (Cry) in za najboljšo pesem v isti kategoriji (Cry), za najboljši glasbeni video (Freedom) ter najboljšo glasbo za vizualne medije (Soul), pri čemer si je grammyja razdelil s skladateljem Carlosom Rafaelom Riviero (The Queen's Gambit). Batiste je na podelitev prišel z 11 nominacijami.

Grammyja za posnetek leta je osvojil duet Silk Sonic, ki ga sestavljata Bruno Mars in rap glasbenik Anderson .Paak, za Leave The Door Open. S to naslovno pesmijo plošče pa sta osvojila tudi grammyja za pesem leta.

Silk Sonic je osvojil vse štiri grammyje, za katere je bil nominiran. Poleg omenjenih še za najboljši R&B nastop, kjer si je grammyja razdelil z Jazmine Sullivan (Pick Up Your Feelings) ter za najboljšo R&B pesem.

Olivia Rodrigo je osvojila tri grammyje, vključno z nagrado za najboljšega novega umetnika. Osvojila je tudi grammyja za najboljši samostojen pop nastop in najboljši pop vokalni album (Sour).

Rodrigo je lani zaslovela s svojim hitom Drivers Licence, nato še s singlom Good 4 U in albumom Sour. "Uresničile so se mi največje sanje," je dejala ob prejemu nagrade za najboljšo novo umetnico in se zahvalila staršema, ki sta jo podpirala na njeni poti, ki je med drugim vključevala tudi vrhunsko gimnastiko.

Na podelitvi, ki jo je drugo leto zapored vodil komik Trevor Noah, sta z glasbenimi nastopi začela Mars in .Paak (Silk Sonic), ki sta predstavila njun hit 777, preden sta se vrnila na oder, da pobereta nagrado za pesem leta (Leave The Door Open). Noah se je pošalil, da sta glasbenika prinesla nazaj 70. leta prejšnjega stoletja, kar je morda razlaga za visoko inflacijo v ZDA.

Baby Keem in Kendrick Lamar sta dobila grammyja za najboljši rap nastop oziroma izvedbo njune pesmi Family Ties. Za Lamarja je bil to že 14. grammy, za Keema pa šele prvi.

Volodimir Zelenski,

ukrajinski predsednik

Chris Stapleton je osvojil svoj tretji grammy za najboljšo samostojno izvedbo county pesmi (You Should Probably Leave).

Tri grammyje so sinoči osvojili tudi Foo Fighters, vendar nagrade niso prevzeli v živo, ker še žalujejo za nedavno preminulim bobnarjem Taylorjem Hawkinsom.

Brata Osborne sta dobila grammyja za najboljši country nastop dueta ali skupine (Younger Me). TJ Osborne je lani priznal, da je homoseksualec in nagrajeno pesem je navdihnila ta odločitev.

Tony Bennett in Lady Gaga, ki sta bila nominirana med drugim za album in ploščo leta, sta osvojila grammyja za najboljši tradicionalni pop vokalni album (Love For Sale), pri čemer je Bennett dobil že svojega 14. grammyja v isti kategoriji.

John Legend je na podelitvi nastopil skupaj z ukrajinskimi izseljenci oziroma begunci, med drugim s pevko in igralko Miko Newton in Ljubo Jakimčuk. Razposajeno glasbeno vzdušje je potem s svojim posnetim nagovorom zresnil ukrajinski predsednik Zelenski, ki je poročal o poteku vojne z Rusijo, pri čemer je navedel število ubitih in ranjenih otrok.

"Kaj je večje nasprotje glasbi kot je vojna? Tišina uničenih mest in pobiti ljudje. Naši otroci so risali rakete, ne pa zvezdnih utrinkov. Umrli več ne bodo risali. Naši starši so veseli, če se zbudijo živi v zakloniščih. Naši glasbeniki nosijo neprebojne jopiče namesto frakov, pojejo ranjenim v bolnišnicah - tudi tistim, ki jih ne morejo slišati. Vendar pa bo glasba prodrla. Branimo našo svobodo do življenja, ljubezni, zvoka," je med drugim dejal Zelenski.

Na velikem ekranu so med njegovim nastopom prikazali fotografije bombardiranih stanovanjskih blokov, goreče vladno poslopje, družine na postaji podzemne železnice, ki se uporablja kot zaklonišče, otroke na vagonih za evakuacijo in jokajočo mater.

"V naši deželi se borimo z Rusijo, ki prinaša grozljivo tišino z bombami - mrtvo tišino. Zapolnite tišino s svojo glasbo. Zapolnite jo danes, da poveste našo zgodbo. Povejte resnico o tej vojni na vaših družbenih omrežjih, na televiziji," je dejal Zelenski.

Grammyji so druga velika podelitev nagrad v ZDA, kjer so počastili Ukrajino po oskarjih, kjer so na kratko z minuto molka opozorili na rusko invazijo ter z besedami prejemnikov filmskih nagrad. Na podelitvi grammyjev so gledalce spodbudili, da donirajo za pomoč Ukrajini preko organizacije Global Citizen.

