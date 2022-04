Rusija zavrača obtožbe o umorih v Buči

Kremelj kategorično zavrača vse obtožbe o poboju civilistov v Ukrajini in opozarja na ponaredke

Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je dejal, da so ruski strokovnjaki na obrambnem ministrstvu ugotovili "znake različnih ponaredkov".

© Kremlin.ru

Rusija je danes ponovno zavrnila obtožbe, da so ruske sile odgovorne za pobijanje civilistov v kraju Buča v bližini Kijeva. Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je dejal, da so ruski strokovnjaki na obrambnem ministrstvu ugotovili "znake različnih ponaredkov", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Kategorično zavračamo vse obtožbe," je dejal Peskov. "Zahtevamo, da številni mednarodni voditelji ne hitijo z obtožbami in vsaj prisluhnejo našim argumentom," je dodal.

"Zahtevamo, da številni mednarodni voditelji ne hitijo z obtožbami in vsaj prisluhnejo našim argumentom."



Dmitrij Peskov,

tiskovni predstavnik Kremlja

Moskva meni, da so razmere v ukrajinski Buči provokacija, ki ogroža mednarodni mir in varnost, zato bo od Združenega kraljestva, ki trenutno predseduje Varnostnemu svetu Združenih narodov, zahtevala sklic sestanka o tej zadevi, pa je danes po poročanju ruske tiskovne agencije Tass dejal ruski zunanji minister Sergej Lavrov.

Ukrajinski in zahodni voditelji so bili ogorčeni zaradi pobojev civilistov v ukrajinskem mestu Buča, kjer so mednarodni novinarji konec tedna našli trupla v civilnih oblačilih, nekatera z zvezanimi rokami, potem ko so ruske sile zapustile mesto.

Rusko obrambno ministrstvo je obtožbe o pobojih civilistov v Buči zanikalo že v nedeljo. Kot je zatrdilo, v času, ko je bila Buča pod rusko zasedbo, niti en lokalni prebivalec ni bil žrtev kakršnihkoli nasilnih dejanj. Dodali so še, da je ruska vojska tamkajšnjim prebivalcem dostavila 452 ton pomoči