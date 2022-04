Janša ponovno sprožil pogrom nad novinarkami

Novinarji in novinarke RTV Slovenija so zahtevali odziv vodstva javne televizije na žaljive zapise predsednika vlade Janeza Janše

Še en žaljiv zapis predsednika vlade in SDS Janeza Janše

© Twitter

Vodstvo Radiotelevizije Slovenija (RTVS) "najostreje obsoja vse poskuse utišanja in vplivanja ter izvajanje pritiska na novinarje RTV Slovenija," so zapisali v sporočilu za javnost. Sporočilo se nanaša na žaljive zapise, ki sta jih bili na Twitterju deležni novinarki MMC s strani predsednika vlade Janeza Janše.

Na Multimedijskem centru (MMC) RTVS so zapisali, da je bila novinarka notranjepolitične redakcije MMC na družbenem omrežju Twitter deležna grobih žaljivk in zmerjanj, ker je poročala o novinarski konferenci Inštituta 8. marec, ki je v petek ustvarjalcem oddaj Studio City, Tednik in Tarča predal 40.000 podpisov podpore. Oddaje so namreč v predvolilnem času umaknjene, v njihovih terminih pa TV Slovenija predvaja predvolilna soočenja strank.

"Vsakršne napade na novinarje, v zadnjem času tudi tiste, ki pripravljajo vsebine na portalu rtvslo.si, vodstvo RTV Slovenija najostreje obsoja."



Vodstvo RTV Slovenija

Predsednik vlade Janez Janša je poročanje novinarke MMC na Twitterju označil za "zlorabo volilnih pravil". Ob tem je zapisal: "Plačana iz položnic za RTV Slovenija, dela kampanjo za KUL". Temu sporočilu je sledil plaz žaljivih sporočil drugih uporabnikov Twitterja, so zapisali na MMC.

Dodali so, da se je podoben plaz žaljivk usul po tem, ko je predsednik vlade na Twitterju delil zapis nekdanjega državnega sekretarja na ministrstvu za finance v času prejšnje Janševe vlade, da je novinarka zunanjepolitične redakcije MMC "putinistka".

Aktiv MMC je v obeh primerih protestiral in zahteval odziv vodstva ter zaščito novinark, navajajo na spletnem portalu MMC.

"Ker demokracije ni in ne more biti brez neodvisnih medijev, znova vse pozivamo h kulturi dialoga ter spoštovanju pravice posameznika do osebnega dostojanstva in varnosti."



Vodstvo RTV Slovenija

Vodstvo RTVS je v odzivu zapisalo, da novinarji RTVS svoje delo opravljajo odgovorno in v skladu s poklicnimi merili in etičnimi standardi. "Vsakršne napade na novinarje, v zadnjem času tudi tiste, ki pripravljajo vsebine na portalu rtvslo.si, vodstvo RTV Slovenija najostreje obsoja," so zapisali v sporočilu za javnost.

Vodstvo je zapisalo še, da zagovarjajo odprt prostor javne razprave, kjer ni prostora za nizkotno obračunavanje z novinarji, žalitve in zlonamerne laži. Dodali so, da so pritiski različnih javnosti in interesov v predvolilnem obdobju še bolj očitni in neposredni. "Ker demokracije ni in ne more biti brez neodvisnih medijev, znova vse pozivamo h kulturi dialoga ter spoštovanju pravice posameznika do osebnega dostojanstva in varnosti," so še zapisali.

Vodstvo RTVS je zapisalo tudi, da so vse morebitne grožnje posredovali pravni službi RTVS.