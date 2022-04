Skoraj vsi dihamo onesnažen zrak

Novo poročilu Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) opozarja na onesnažen zrak

Skoraj celotna svetovna populacija je izpostavljena pretirano onesnaženemu zraku, je v novem poročilu opozorila Svetovna zdravstvena organizacija (WHO). Raziskavo je organizacija opravila na podlagi merilnih naprav iz 6000 mest v 117 državah, pa tudi s pomočjo satelitskih podatkov.

Približno 99 odstotkov svetovne populacije diha zrak, ki presega mejne vrednosti trdnih delcev in dušikovih oksidov, v letnem poročilu, ki ga povzema nemška tiskovna agencija dpa, izpostavlja WHO. Maria Neira iz organizacije je poudarila, da zaradi onesnaženega zraka letno umre več kot sedem milijonov ljudi.

Prašni delci lahko vstopijo v pljuča in kri, vplivajo na naš dihalni sistem, poškodujejo kardiovaskularni sistem in lahko vodijo v kapi, še svari zdravstvena organizacija Združenih narodov. Ob tem so izpostavili še dušikove okside, ki jih večinoma proizvajajo motorna vozila z notranjim izgorevanjem. Tudi ti so povezani s težavami dihal.

Generalni direktor WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus je poudaril nujno reševanje dvojnega zdravstvenega izziva - onesnaženega zraka in podnebnih sprememb. Meni, da moramo aktivnosti pospešiti in čim prej doseči manjšo odvisnost od fosilnih goriv.

WHO je podjetja, pa tudi gospodinjstva pozvala, naj se čim prej usmerijo v čiste vire energije. Dim iz pečice in kaminov je pomemben onesnaževalec, so zapisali.

Organizacija je v poročilu izpostavila tudi velike razlike med bogatimi in revnimi regijami. V bogatih državah 17 odstotkov mest dosega omejitve, ki so jih zastavili pri WHO, v revnih državah pa je tak le en odstotek mest.