Po sistematičnem izčrpavanju – naklepno uničevanje?

Poziv Radia Študent, naj jim ŠOU omogoči nemoteno delovanje

Studio Radia Študent

© Borut Krajnc

Na Radiu Študent (RŠ) si pri svojem ustanovitelju, Študentski organizaciji Univerze v Ljubljani (ŠOU), že več kot štiri mesece zaman prizadevamo za uskladitev Akta o ustanovitvi Radia Študent z Zakonom o nevladnih organizacijah (ZNOrg), kar bi radiu omogočilo ohranitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu. Status je nujen za nadaljnje nemoteno prijavljanje na razpise in zbiranje donacijske podpore. Sredstva, ki so vezana na status nevladne organizacije, so lani znašala več kot 250.000 EUR, kar je predstavljalo skoraj polovico letnih virov za delovanje te najstarejše študentske in skupnostne radijske postaje v Evropi, ki vsako leto uspešneje kljubuje izzivom zaradi zmanjševanja financiranja s strani ŠOU.

Spremembe akta o ustanovitvi bi Radiu Študent omogočile osnovne pogoje za nadaljnje uspešno delovanje in obstoj, za ŠOU pa bi pomenile zgolj prilagoditev, ki v ničemer ne spremeni narave pravnih odnosov med ŠOU in RŠ. Dikcijo spremembe so potrdile vse pristojne institucije. ŠOU je brez težav že potrdil spremembe akta za druge zavode svoje družine, kot sta Zavod Kersnikova in Študentski kampus. Za potrditev sprememb Akta o ustanovitvi RŠ je potrebna absolutna dvotretjinska večina v Študentskem zboru ŠOU (ŠZ ŠOU). Seja ŠZ ŠOU, na kateri je bila tudi točka za spremembe akta RŠ, se je začela že v četrtek, 24. 3. 2022, a je bila zaradi odhoda nekaterih poslancev nesklepčna in tako predčasno prekinjena. Seja torej še ni zaključena, pristojni za njeno nadaljevanje pa, kakor so nam sporočili, ne vedo, kdaj se bo nadaljevala.

Za ureditev zakonskih pogojev za nemoteno delovanje RŠ so odgovorni tudi trije predstavniki ustanovitelja ŠOU v Svetu zavoda RŠ, direktor ŠOU v Ljubljani, Andrej Klasinc, in dva poslanca Skupine Povezani, njen vodja, Aleksandar Miličević, ter njen član, Omar Smajlović. Medtem ko sta omenjena člana seje Sveta zavoda RŠ od decembra lani redno obstruirala, se je Andrej Klasinc kot prvi predstavnik ustanovitelja, ki je nenazadnje odgovoren tudi za zakonitost poslovanja ŠOU in funkcionalno sodelovanje z zavodi, odločil bolj za vlogo nemega opazovalca. Deklarativno podporo Radiu Študent v "boju za spremembo Akta o ustanovitvi RŠ" je prejšnji teden na družbenem omrežju Facebook izrekla koalicijska skupina ŠOU Modro za študente, ki deluje pod taktirko predsednika ŠOU, Klemna Petka. A bolj kot javno izraženo podporo v tem trenutku potrebujemo konkretne rešitve, to je čimprejšnji sklic nadaljevanja seje ŠZ ŠOU in potrditev sprememb akta.

Rok, do katerega bi morali uskladiti akt z ZNOrg, je potekel 31. 3. 2022. Od predsednika ŠZ ŠOU, Roka Dolenca, in predsednika ŠOU, Klemna Petka, zato zahtevamo čimprejšnji sklic za nadaljevanje seje ŠZ ŠOU, na kateri bomo predstavniki RŠ lahko predstavili nujnost spremembe akta. Vodje poslanskih skupin ter poslanke in poslance pozivamo, da zagotovijo sklepčnost seje ter potrdijo predlagane spremembe. Te bodo omogočile nadaljnje uspešno delovanje Radia Študent na številnih področjih dejavnosti v širšem javnem interesu.

Uprava in uredništvo Radia Študent