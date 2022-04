V Sloveniji nismo zadovoljni z delovanjem demokracije

Raziskava Eurobarometer je pokazala, da je zgolj eden od treh vprašanih zadovoljen z delovanjem demokracije v državi, s čimer je Slovenija dokaj nizko na lestvici držav EU

Transparent v rokah državljanke Slovenije na enem od petkovih protivladnih protestov

© Gašper Lešnik

Slovenski državljani so v veliki večini zadovoljni s svojim življenjem na splošno, manj pa so zadovoljni z delovanjem demokracije v državi, kažejo rezultati raziskave evropskega javnega mnenja Eurobarometer. Več kot polovica slovenskih državljanov kot najpomembnejši izziv vidi zdravstveno problematiko, narašča pa tudi zaskrbljenost nad inflacijo.

Kar 89 odstotkov vprašanih slovenskih državljanov je zadovoljnih s svojim življenjem na splošno, kar Slovenijo uvršča nad povprečje Evropske unije, kjer je z življenjem zadovoljnih 83 odstotkov državljanov. Stopnja zadovoljstva je od predhodnega merjenja upadla za dve odstotni točki, se pa med državami glede zadovoljstva pojavljajo velike razlike.

Slovenski državljani so v manjši meri zadovoljni z delovanjem demokracije v državi. Približno eden od treh vprašanih je zadovoljen, dva nezadovoljna, s čimer je Slovenija dokaj nizko na lestvici držav EU, je pokazala raziskava Eurobarometer.

Približno enakomerno razdeljeno pa je javno mnenje o delovanju demokracije v EU, še zmeraj pa je zadovoljstvo Slovencev pod povprečjem zadovoljstva v uniji.

Več kot polovica vprašanih slovenskih državljanov sicer kot najpomembnejši izziv vidi zdravstveno problematiko, narašča pa zaskrbljenost spričo rasti življenjskih stroškov, ki je tudi primarna skrb Evropejcev.

Več kot polovica vprašanih slovenskih državljanov kot najpomembnejši izziv vidi zdravstveno problematiko, narašča pa zaskrbljenost spričo rasti življenjskih stroškov.

Z vladnimi ukrepi za preprečevanje posledic pandemije je zadovoljna le slaba tretjina državljanov v Sloveniji, medtem ko so Evropejci razdeljeni. Sedem od desetih Slovencev okrevanja gospodarstva po pandemiji ne pričakuje pred letom 2023.

Med državljani v Sloveniji ima EU v največji meri pozitiven ugled, nekoliko bolj kot med vprašanimi v EU. Najvišjo stopnjo podpore Slovenci izkazujejo pobudam, ki jih tudi sicer povezujejo s podobo EU: prost pretok državljanov unije ter skupna gospodarska in monetarna unija s skupno valuto.

Slovenski državljani so pretežno nezaupljivi prav do vseh virov informacij, Slovenija pa se s tem med državami uvršča na najnižja mesta na lestvici držav po zaupanju.

Slovenski državljani so pretežno nezaupljivi prav do vseh virov informacij, Slovenija pa se s tem med državami uvršča na najnižja mesta na lestvici držav po zaupanju, kaže Eurobarometer. Največji delež zaupanja uživa radio, ki pa mu vseeno zaupa le manjšina. Slovenci so prav tako kritični do nacionalnih medijev, ki naj ne bi zagotavljali zaupanja vrednih informacij.

Raziskava je potekala med 18. januarjem in 14. februarjem letos v 39 državah ali teritorijih, od tega v 27 državah članicah EU. V Sloveniji je bilo opravljenih 1007 anket preko računalnika. Raziskavo je izvajala agencija Mediana, so sporočili s predstavništva Evropske komisije v Ljubljani.