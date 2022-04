Guverner regije pozval k množični evakuaciji

Rusija naj bi pripravljala obsežne napade na vzhodu Ukrajine

Ruska vojska se pripravlja na obsežno ofenzivo na vzhodu Ukrajine, je v ponedeljek na Telegramu zapisal guverner regije Lugansk Sergej Hajdaj, ki je pozval k množični evakuaciji. Ukrajinsko obrambno ministrstvo pričakuje tudi nove napade na oblegano mesto Harkov, poročajo tuje tiskovne agencije.

"Vidimo, da oprema in gorivo prihajata iz različnih smeri, prihajajo tudi vojaki," je v videoposnetku po navedbah francoske tiskovne agencije AFP dejal Hajdaj. Prebivalce je pozval, naj čim prej zapustijo regijo Lugansk, in dodal, da je bilo v ponedeljek evakuiranih 1000 ljudi.

Visoki predstavnik Pentagona, ki je želel ostati neimenovan, je po navedbah AFP in britanskega BBC dejal, da je ruska vojska iz okolice Kijeva umaknila dve tretjini svojih enot, ki so jih domnevno večinoma poslali nazaj proti Belorusiji.

Dodal je, da bodo umikajoče se ruske enote verjetno obnovile zaloge, oskrbele ranjence in se morda okrepile z dodatnim vojaškim osebjem in opremo, preden jih bodo poslali nazaj v Ukrajino, kjer bodo nadaljevale z bojem drugod po državi.

Ruske sile so se tako po zastali ofenzivi v veliki meri oddaljile od ukrajinske prestolnice Kijev, dodaja BBC. Znak preusmerjanja pozornosti Rusije proti vzhodu naj bi bil tudi premik več ruskih enot od južnega mesta Mariupolj na sever proti Donecku, delu za Rusijo ključne regije Donbas.

Sergej Hajdai,

guverner regije Lugansk

Ruska vojska naj bi pripravljala ofenzivo na mesto Slovjansk, da bi prodrla proti vzhodu Ukrajine in se povezala z drugimi silami v regiji Donbas. Po navedbah BBC naj bi ruske sile zapustile tudi območja na severu države okrog Černigiva in Sumija ter vse svoje napore usmerile na vzhod.

"Prizadevanja ruskih sil, ki napredujejo iz mesta Izjum, da bi zavzele Slovjansk, bodo verjetno del naslednje ključne bitke v vojni v Ukrajini," je zapisano v poročilu ameriškega inštituta, na katerega se sklicuje BBC.

"Sovražnik trenutno prerazporeja svoje sile, da bi nadaljeval ofenzivo na vzhodu ter v okolici Mariupolja in Harkova," je v ponedeljek po navedbah AFP dejal svetovalec ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, Oleksij Arestovič. "Poskušali bodo obkoliti naše enote in do konca zavzeti Mariupolj, ki je po večtedenskem obleganju v veliki meri uničen," je dodal.

Ukrajinsko obrambno ministrstvo pričakuje tudi več ruskih napadov na oblegano mesto Harkov, je za časnik Ukrajinska pravda povedal tiskovni predstavnik ministrstva.

Medtem so iz mesta Mikolajiv na jugu Ukrajine ponoči poročali o novih napadih in žrtvah. V tamkajšnjih ruskih napadih je bilo ubitih najmanj 11 ljudi, 62 pa ranjenih, je na družbenem omrežju Telegram pozno v ponedeljek zapisal guverner regije Vitalij Kim.

Župan mesta Oleksandr Sjenkevič je pred tem po navedbah nemške tiskovne agencije dpa povedal še, da so ruske sile obstreljevale hiše, bolnišnice, vrtce, šole in sirotišnico. V ponedeljek je po njegovih besedah mesto z evakuacijskimi avtobusi zapustilo približno 120 ljudi.

QNCqr-SPjnQ