Izgon ruskih diplomatov

Italija jih bo izgnala 30, Danska 15, Švedska pa 3

Italijanski zunanji minister Luigi Di Maio

© Flickr

Italija bo izgnala 30 ruskih diplomatov, je danes sporočil italijanski zunanji minister Luigi Di Maio. Danski zunanji minister Jeppe Kofo pa je sporočil, da bodo zaradi vohunjenja izgnali 15 ruskih "obveščevalcev", ki so registrirani kot diplomati. Tri ruske diplomate je danes izgnala tudi Švedska.

Italija bo izgnala 30 ruskih diplomatov "zaradi zagotavljanja nacionalne varnosti", je po navedbah italijanske tiskovne agencije Ansa danes sporočil italijanski zunanji minister Luigi Di Maio.

"Ta odločitev, sprejeta v soglasju z drugimi evropskimi in atlantskimi partnerji, je bila nujna zaradi razlogov, povezanih z našo nacionalno varnostjo v okviru trenutnih kriznih razmer, ki so posledica neupravičenega napada Ruske federacije na Ukrajino," je dodal Di Maio.

Danska pa bo zaradi vohunjenja izgnala 15 ruskih diplomatov. Kot je povedal danski zunanji minister, so ugotovili, da je 15 obveščevalcev na danskih tleh izvajalo vohunske dejavnosti, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Ta odločitev, sprejeta v soglasju z drugimi evropskimi in atlantskimi partnerji, je bila nujna zaradi razlogov, povezanih z našo nacionalno varnostjo v okviru trenutnih kriznih razmer, ki so posledica neupravičenega napada Ruske federacije na Ukrajino."



Luigi Di Maio,

italijanski zunanji minister

"Danska želi Rusiji jasno sporočiti, da je vohunjenje na danskih tleh nesprejemljivo," je dodal Kofod. Ruski veleposlanik je bil po besedah danskega ministra danes zjutraj obveščen o izgonu 15 oseb, ki morajo Dansko zapustiti v dveh tednih.

V Koebenhavnu so ob tem obsodili "rusko brutalnost nad ukrajinskimi civilisti v Buči", vendar pa po navedbah AFP vztrajajo pri ohranitvi diplomatskih odnosov z Moskvo. "Izgon ne vpliva na ruskega veleposlanika in ostale uslužbence veleposlaništva v Koebenhavnu. Gre le za izgon obveščevalcev," so poudarili na danskem zunanjem ministrstvu.

Tudi Švedska se je danes pridružila državam EU, ki so izgnale ruske diplomate. Trije ruski diplomati so bili izgnani, ker na Švedskem niso delovali v skladu z dunajsko konvencijo o diplomatskih odnosih, je v Stockholmu povedala zunanja ministrica Ann Linde.

Izgon ruskih diplomatov so že v ponedeljek najavile tudi Litva, Nemčija in Francija. Tako je bilo iz držav EU v zadnjih 48 urah izgnanih več kot 120 ruskih diplomatov, skupno pa je bilo po podatkih AFP od začetka ruske invazije iz različnih držav EU izgnanih 233 ruskih diplomatskih predstavnikov.