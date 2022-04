Predsednica Evropske komisije se bo v Kijevu srečala z Zelenskim

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell bosta še ta teden odpotovala v Kijev na srečanje z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Potovanje v ukrajinsko prestolnico je po telefonskem pogovoru z Zelenskim napovedal tudi avstrijski kancler Karl Nehammer.

"Predsednica Ursula von der Leyen in visoki zunanjepolitični predstavnik Josep Borrell bosta ta teden odpotovala v Kijev, kjer se bosta sestala z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. To bosta storila pred sobotno donatorsko konferenco v Varšavi," je na Twitterju zapisal glavni govorec Evropske komisije Eric Mamer.

Da bosta von der Leyen in Borrell še ta teden obiskala Ukrajino, je že v ponedeljek pozno zvečer na Twitterju zapisal slovenski premier Janša. "Slovenskim diplomatom se bodo v Kijevu pridružili litovski. Tja se vrača tudi misija EU. Že ta teden bosta v Kijev odpotovala tudi predsednica Evropske komisije in visoki predstavnik EU za zunanjo politiko. Slovenija je tokrat pokazala pot," je zapisal.

Janez Janša,

predsednik slovenske vlade

Na komisiji so v ponedeljek zvečer zatrdili, da ne morejo potrditi te informacije. "O načrtih potovanj obvešča komisija, in ne predsedniki vlad držav članic," so pojasnili.

V Kijev pa bo, kot so danes sporočili na Dunaju, odpotoval tudi avstrijski kancler Nehammer, da bi Ukrajini zagotovil najboljšo možno humanitarno in politično podporo. Zaradi varnostnih razlogov v njegovem uradu niso razkrili dodatnih podrobnosti o potovanju.

Von der Leyen in Borrell bosta tako sledila premierjem Slovenije, Poljske in Češke, ki so v Kijev odpotovali sredi marca. Minuli konec tedna pa je Ukrajino kot prva predstavnica EU od začetka ruske invazije obiskala tudi predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola.

