Zelenski: »Ruske enote poskušajo zakriti sledove svojih zločinov«

Ukrajinski predsednik napoveduje, da se bodo "ruski vojni zločinci soočili s pravico"

Ukrajina bo v sodelovanju z Evropsko unijo in Mednarodnim kazenskim sodiščem (ICC) zagotovila, da bodo vojni zločini v Buči in drugih ukrajinskih mestih v celoti preiskani, je v nočnem nagovoru svojim državljanom dejal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Znova je pozval tudi k zaostritvi sankcij proti Rusiji.

Iz Ukrajine so sporočili, da so po umiku ruske vojske iz kijevskih predmestij Buča in Irpin našli trupla 410 civilistov. Ukrajina in številne svetovne sile trdijo, da so pokol zagrešili ruski vojaki. Moskva trdi, da s poboji ni imela ničesar opraviti, posnetke pa je označila za lažne.

Tisti, ki so to zagrešili, bi morali tudi odgovarjati, je po navedbah francoske tiskovne agencije AFP zatrdil Zelenski. "Delamo vse, kar je v naši moči, da bi čim prej identificirali vse ruske vojake, vpletene v te zločine," je dodal.

Ukrajinski voditelj je po navedbah britanskega BBC dodal, da se je o poteku preiskav že pogovarjal s predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen, poljskim predsednikom Andrzejem Dudo in avstrijskim kanclerjem Karlom Nehammerjem.

Zelenski je ponoči poročal o svojem potovanju v Irpin in Bučo, kjer je dejal, da sta "preprosto uničena". Dodal je, da se boji, da ruske enote zdaj poskušajo "zakriti sledove svojih zločinov". Ponovno je pozval tudi k strožjim sankcijam proti Rusiji.

Zelenski je v ponedeljek obelodanil tudi sestavo ukrajinske delegacije, ki bo v okviru pogajanj z Rusijo zadolžena za pogovore o varnostnih zagotovilih. Vodil jo bo David Arahamija, tudi sicer glavni ukrajinski pogajalec, sodeloval pa bo tudi svetovalec predsednika Mihajlo Podoljak.

Med pogajanji konec marca je Kijev pokazal pripravljenost za sklenitev pogodbe o nevtralnem statusu Ukrajine brez jedrskega orožja, ob določenih varnostnih jamstvih. Ta jamstva bi po navedbah AFP zagotovile stalne članice Varnostnega sveta ZN, kot so ZDA, Francija, Velika Britanija, Kitajska in Rusija, po vzoru delovanja zveze Nato.

