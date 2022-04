Evropski poslanec kaznovan zaradi nacističnega pozdrava

Evropski parlament je zaradi nacističnega pozdrava kaznoval poslanca iz Bolgarije Angela Džambazkija

© EP / YouTube

Evropski parlament je zaradi domnevno nacističnega pozdrava na februarskem plenarnem zasedanju kaznoval poslanca iz Bolgarije Angela Džambazkija. Kot je danes sporočila predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola, kazen znaša višino šestih dnevnic.

"Odločila sem se naložiti kazen Angelu Džambazkiju zaradi njegovega neprimernega vedenja 16. februarja 2022, ko je ob odhodu iz dvorane iztegnil desno roko v gesti, ki je delovala kot nacistični pozdrav," je ob začetku današnjega dne razprav na plenarnem zasedanju v Strasbourgu dejala Metsola.

"To je škodovalo dostojanstvu in ugledu Evropskega parlamenta," je še dejala in dodala, da je bil poslanec že obveščen o kazni ter da se ima možnost pritožiti.

Kazen je v višini šestih dnevnic. Glede na izračune tujih tiskovnih agencij naj bi to pomenilo okrog 2000 evrov.

Poslanec iz vrst Evropskih konservativcev in reformistov (ECR), sicer pa član bolgarske nacionalistične stranke VMRO, je sprožil ogorčenje, ko je sredi februarja ob odhajanju iz razpravne dvorane iztegnil desno roko.

Sam sicer trdi, da je šlo zgolj za "navaden pozdrav", in zanika kakršnokoli povezavo z nacistično gesto.

