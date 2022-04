V Natovi bojni skupini kmalu tudi slovenski vojaki

Janševa vlada bo v prvi fazi tja napotila do 100 slovenskih vojakov

Minister za obrambo Matej Tonin in postroj slovenskih vojakov

© Slovenska vojska

Vlada je 23. marca sprejela namero o sodelovanju Slovenske vojske v novi Natovi bojni skupini na Slovaškem. V prvi fazi bodo tja napotili do 100 svojih pripadnikov. Ti bodo za odhod pripravljeni od 11. aprila naprej, dejanski datum napotitve pa bo odvisen od države gostiteljice, so pojasnili v Slovenski vojski.

Slovenska vojska bo v Natovi novi bojni skupini na Slovaškem sodelovala v okviru Aktivnosti okrepljene pozornosti (Enhanced Vigilance Activities - eVA), z možnostjo rotacij. V prvi fazi bo v kraj Lest na Slovaškem napotenih do 100 pripadnikov Slovenske vojske. Glavnino kontingenta bo predstavljala lahka motorizirana pehotna četa, so zapisali.

V prvi tretjini aprila že potekajo intenzivne logistične priprave, načrtovanje za namestitev in delovanje ter priprave kontingenta na napotitev. Kontingent bo za premik pripravljen in certificiran od 11. aprila naprej. Kdaj bo dejansko napoten, je odvisno od odločitve države gostiteljice Slovaške in od Češke, ki je vodilna država v bojni skupini.

Točne informacije o datumu napotitve zaenkrat niso znane, verjetno pa bodo bolj natančni podatki znani, ko se zaključijo načrtovalni procesi, ki v tem tednu potekajo na Slovaškem, so danes za STA sporočili z obrambnega ministrstva.

Dejavnosti skupine vključujejo vaje, usposabljanja in druge mirnodobne aktivnosti. V aktivnosti okrepljene pozornosti (eVA) bodo znotraj bojne skupine sodelovale Češka, Nemčija, Nizozemska, Poljska, ZDA in Slovenija, ki bodo skupaj tvorile bataljonsko bojno skupino.

Pripadniki Slovenske vojske bodo v Natovi bojni skupini na Slovaškem sodelovali pri aktivnostih v sklopu zagotavljanja in vzdrževanja pripravljenosti, v podporo obrambni drži zavezništva. Ena rotacija bo predvidoma trajala šest mesecev.

Po navedbah Slovenske vojske bo "sodelovanje v tem okviru odražalo solidarnost in odgovornost Slovenije kot članice Nata ter prineslo koristne transformacijske učinke za vojsko v smislu krepitve pripravljenosti, bojne sposobnosti in povezljivosti z zavezniškimi silami."

Ob že obstoječih štirih bojnih skupinah v baltskih državah in na Poljskem bo tako imel Nato v vzhodni Evropi vzpostavljenih osem večnacionalnih bojnih skupin, od Baltika do Črnega morja.