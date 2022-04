Ursula von der Leyen: »Pri Madžarski je glavna težava korupcija«

Postopek, v katerem bi lahko EU zadržala izplačilo sredstev Madžarski, bo uporabljen prvič

Evropska komisija bo v primeru Madžarske sprožila mehanizem pogojevanja evropskih sredstev s spoštovanjem načela vladavine prava, je v Evropskem parlamentu napovedala predsednica komisije Ursula von der Leyen. Gre za prvič uporabljeni postopek, v katerem bi lahko EU zadržala izplačilo sredstev Madžarski.

pE4IofDw8pY

"Evropski komisar za proračun Johannes Hahn je danes obvestil madžarske oblasti, da bo Evropska komisija poslala uradno pismo o sprožitvi postopka v skladu z mehanizmom o pogojevanju sredstev," je na plenarnem zasedanju parlamenta v Strasbourgu dejala von der Leyen.

"Kot veste, to sproža postopek, ki ima specifično časovnico," je dodala. Evropski poslanci so se na njeno napoved odzvali z aplavzom.

Spomnila je še, da so Madžarski dali možnost pojasnila - v skladu z zakonodajo o pogojevanju evropskega denarja z vladavino prava so ji poslali pismo z vprašanji in prejeli njene odgovore. "Pozorno smo preučili odgovore, naš sklep je, da se moramo premakniti k naslednjemu koraku," je dejala.

Še pred tem je v razpravi s poslanci dejala, da je pri Madžarski glavna težava korupcija.

"Pozorno smo preučili odgovore, naš sklep je, da se moramo premakniti k naslednjemu koraku."



Ursula von der Leyen,

predsednica Evropske komisije

Spomnila je, da je Evropska komisija proti njej že sprožila tudi postopek po 7. členu Pogodbe EU zaradi hujše kršitve temeljnih vrednot unije. Leta 2018 sprožen postopek je sicer vmes zastal.

EU je uredbo o pogojevanju evropskih sredstev s spoštovanjem načela vladavine prava, ki je začela veljati januarja lani, sprejela v okviru pogajanj o večletnem evropskem proračunu za obdobje 2021-2027 in vzpostavitvi sklada za okrevanje po pandemiji covida-19 v skupni vrednosti 1824 milijard evrov.

Madžarska in Poljska sta sicer potem s tožbo zahtevali odpravo te uredbe, ker da zanjo ni ustrezne pravne podlage. A Sodišče EU je sredi februarja njuno pritožbo zavrnilo.

S tem je bila pot za ukrepanje odprta in v Bruslju so napovedovali, da se bodo odzvali hitro. Tudi Evropski parlament je marca pozval Evropsko komisijo, naj začne mehanizem nemudoma uporabljati.

WpSUiC8Z1nc